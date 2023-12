NKL pratęsė kontraktą su svarbiu lygos partneriu

„Stipriai vertiname ir džiaugiamės šiuo ilgalaikiu bendradarbiavimu“, – kalbėjo „7bet-NKL“ vykdantysis direktorius Justas Kalinauskas. – Per visus šiuos metus „Žalia giria“ tapo labai svarbia mūsų lygos dalimi ir esame dėkingi už jų profesionalumą, operatyvumą bei lankstumą. Ryšys, kurį užmezgėme per šį laikotarpį, yra neatsiejamas siekiant aukščiausių rezultatų ir esu tikras, kad mūsų partnerystė per ateinančius trejus metus sirgaliams ir krepšininkams padovanos dar ne vieną įspūdingą akimirką.“

Vandenį „Žalia giria“ gaminančios UAB „Gelsva“ vadovė Aurelija Gumbrevičienė taip pat džiaugėsi su „7bet-NKL“ pratęstu bendradarbiavimu, kuris trunka net nuo 2016-ųjų.

„Džiaugiamės, kad ir artimiausių sezonų metu galėsime tiekti vandenį „Žalia giria“ net keturiolikai lygos komandų keturiolikoje miestų ir taip palaikyti vieną mėgstamiausių sporto šakų Lietuvoje. Dėkojame lygos vadovui už pasitikėjimą, nes augti kartu ir siekti rezultatų mums yra vienas malonumas“, – dėstė A. Gumbrevičienė.

„Žalia giria“ – vienas tvariausių prekės ženklų Lietuvoje. Jos asortimentą sudaro gazuotas bei negazuotas vanduo išpilstytas į įvairaus dydžio butelius, na, o rinkai šiuo metu pristatyta ir naujovė – negazuotas šaltinio vanduo 2-iejų litrų butelyje. Šiame butelyje – rekomenduojamas per parą išgerti vandens kiekis, tad savo dydžiu jis praktiškas ne tik intensyviai sportuojantiems, bet tinkamas ir visai šeimai.

Tęsdama draugiškų gamtai sprendimų paieškas, „Žalia giria“ nesenai pristatė ir geriamąjį vandenį 11-uolikos litrų daugkartinio naudojimo butelyje. Šis butelis, kaip ir jau įprastas 19 litrų butelis, tinka vandens aparatams, keramikiniams indams bei namuose naudojamoms elektrinėms ar paprastoms vandens pompoms. Prekybos vietose keisdami vandenį daugkartinio naudojimo taroje vartotojai gali ne tik lengviau patenkinti geriamojo vandens poreikį, bet ir mažiau teršti gamtą plastiko atliekomis.