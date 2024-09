Niūrios prognozės: kertiniam „Man City“ saugui sezonas gali būti baigtas

28-erių ispanas traumą patyrė po susidūrimo su Thomasu Partey, kai bandė atlikti įbėgimą prie artimojo virpsto kampinio metu. Rodri krito ant vejos ir raitėsi iš skausmo, saugas buvo priverstas palikti aikštę po 21 minutės, o jį pakeitė Mateo Kovačičius.

Pirminiai tyrimai patvirtino traumos rimtumą, tačiau tikslus atsistatymo laikas dar neaiškus. Nors papildomi tyrimai bus atlikti Ispanijoje, yra nerimas, jog Rodri gali nebegrįžti į aikštę iki sezono pabaigos. Be jo „Manchester City“ atsilikdami praleido įvartį, tačiau vėliau išplėšė lygiąsias 2:2 ir sugrįžo į „Premier“ lygos viršūnę.

Tai buvo pirmasis Rodri startas šiame sezone po to, kai Pepas Guardiola palengva integravo žaidėją po vasarą vykusio Europos čempionato. Saugas taip pat buvo pakeistas Ispanijos pergalės prieš Angliją finale metu dėl šlaunies raumens traumos ir tik prieš pat sezono pradžią grįžo į treniruotes.

Praėjusią savaitę Rodri išreiškė susirūpinimą dėl vis augančio rungtynių skaičiaus, teigdamas, kad profesionalūs žaidėjai gali streikuoti, jei situacija nepagerės. Praėjusį sezoną saugas per 50 rungtynių sužaidė 4 327 minutes už klubą, o 2024-25 metų sezonas gali tęstis net 11 mėnesių, jei „Man City“ pateks į FIFA pasaulio klubų čempionato finalą, kuris vyks kitų metų liepos 13-ą dieną.

Rodri pabrėžė, kad tokia situacija žaidėjams darosi nepakenčiama.

„Tarp 40 ir 50 yra rungtynių skaičius, kuriame žaidėjas gali išlaikyti aukščiausią lygį. Po to tai pradeda kristi, nes fiziškai to išlaikyti neįmanoma. Šiemet galbūt pasieksime 70 ar net 80 rungtynių. Mano nuomone, tai yra per daug“, – sakė Rodri.

Kitos rungtynės „Manchester City“ lauks „Carabao“ taurėje prieš „Watford“, o jų artimiausias „Premier“ lygos mačas vyks šeštadienį prieš „Newcastle United“.