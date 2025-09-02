Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Nida Kilinskaitė pasiekė 7-ą vietą pasaulio F4 vandens formulių čempionato etape Belgijoje

2025-09-02 11:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 11:28

Belgijoje surengtas pasaulio F4 vandens formulių čempionato etapas, kuriame dalyvavo ir du lietuviai.

„Black Pharaoh Team“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Belgijoje surengtas pasaulio F4 vandens formulių čempionato etapas, kuriame dalyvavo ir du lietuviai.

1

Pirmos lenktynės mūsiškiams buvo nesėkmingos: Paulius Stainys atsiliko ratu ir finišavo 14-a, o į incidentą patekusi Nida Kilinskaitė buvo klasifikuota 15-a. Nugalėjo norvegas Williamas Leithe Martinsenas, aplenkęs Jeaną Baptiste‘ą Thomą ir latvį Nilsą Slakterį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrose lenktynėse N. Kilinskaitė iškovojo 7-ą vietą, o P. Stainys buvo 10-as. Pergalę šventė N. Slakteris, antras buvo švedas Adamas Wrenkleris, trečias – J. B. Thomas.

Bendroje sezono įskaitoje lyderių trejetą sudaro N. Slakteris (35 taškai), J. B. Thomas (32) ir A. Wrenkleris (28). N. Kilinskaitė (9) rikiuojasi 11-a, o P. Stainys (8) – 12-as.

Čempionatas baigsis rugsėjo 12-14 d. Italijoje.

