Neymaras už rankos įvartį išvytas iš aikštės, „Santos“ klubas patyrė dar vieną pralaimėjimą

Brazilijos čempionato rungtynėse likus žaisti 15 minučių rezultatas dar buvo 0:0, tačiau tada Neymaras sureagavo į atšokusį kamuolį baudos aikštelėje ir pasiuntė jį į vartus ranka.

Maradona fazendo gol com a mão: gênio, craque, mão de Deus



Neymar fazendo gol com a mão: irresponsável, expulso e criticado



Impressionante como pegam no pé do menino Ney! pic.twitter.com/MnGatz1aZg