Olympiacos ir Panathinaikos finalo skandalas: Atamanas kaltina rasizmu, Bartzokas atsako dėl įžeidinėjimų tribūnose

Šiose rungtynėse netrūko skandalų, dar prieš susitikimą buvo išvarytas sirgalių įžeidimų sulaukęs „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos, o mačo pabaigoje antrą techninę pražangą gavęs „Panathinaikos“ strategas Erginas Atamanas taip pat nebaigė rungtynių.

Po rungtynių E. Atamanas nevengė griežtai pasisakyti apie tai, kas dėjosi šiose rungtynėse.

„Cirkas, – kalbėdamas su Graikijos visuomeniniu transliuotoju ERT pareiškė 59-erių turkas. – Tai nėra sportas, kas vyksta šitoje arenoje. Tai – rasizmas aikštelėje. Galite rėkti „f*** you, Panathinaikos“, bet negalite rėkti „f*** you, Turkey“. Todėl ir gavau antrąją techninę pražangą.“

Situacija tarp šių komandų taip įkaito, kad, „Olympiacos“ pranešimu, net buvo išduotas arešto orderis D. Giannakopoulos.

„Tai, ką jie padarė rungtynių pradžioje mūsų prezidento Giannakopoulos šeimai, neturi nieko bendro su sportu, – įsiutęs rėžė E. Atamanas. – Jie yra šunsnukiai ir viskas.“

E. Atamanas taip pat atvirai kritikavo teisėjų sprendimus.

„Jie žaidė agresyviai. Mes metėme 17 baudų metimų, jie – 33, – sakė E. Atamanas. – Pažiūrėsim, kas bus OAKA arenoje. Serija dar nesibaigė.“

Kitoje barikadų pusėje esantis „Olympiakos“ treneris Georgios Bartzokas taip pat pateikė savo nuomonę apie susidariusią situaciją ir atsakė į E. Atamano išsakytus kaltinimus, primindamas, kad 20 tūkstančių sirgalių OAKA arenoje keikė jo velionę motiną.

„Žinote, kiekvienas žmogus vadovaujasi tam tikra gyvenimo laikysena, kuri matoma per visą jo karjerą. Aš nesu čia tam, kad vertinčiau Atamaną – jis gali sakyti, ką nori. Yra oficialios institucijos, kurios tai vertina. Mačiau didelį sujudimą dėl to, kad buvo keikiama pono Giannakopouloso šeima ir laikau tai didžiule klaida. Tačiau kai 20 tūkstančių žmonių choru ir kartodami tai 10 ar 15 kartų keikia mano mirusią mamą – niekas į tai nereagavo. Tuomet tai nebuvo įžeidimai? Kiekvienas, kuris yra buvęs OAKA arenoje, žino, ką tenka išklausyti man ir niekada nesu skundęsis. Nebent dabar egzistuoja tvarka, ką galima įžeidinėti“, – sakė G. Bartzokas.

Paklaustas, ar po šių rungtynių galutinai paliko už nugaros Eurolygos finalo ketverto nesėkmę, treneris kalbėjo apie būtinybę mėgautis krepšiniu.

„Pasakiau žaidėjams, kad reikia užmiršti Abu Dabio laidotuves. Visą sezoną telkėme dėmesį į tą turnyrą, o vienos blogos rungtynės sukėlė didžiulį nusivylimą organizacijoje ir vidinį užsisklendimą, kuris pasireiškė įvairiomis formomis. Pirmasis mačas OAKA arenoje buvo nepriimtinas. Niekada anksčiau nemačiau komandos tokios bevalės. Be pergalių ir pralaimėjimų, kurie yra kiekvieno žaidėjo ir trenerio karjeros dalis, mus jungia džiaugsmas žaisti krepšinį, aistra ir būtinybė mėgautis tuo, ką darome. Mes esame čia dėl krepšinio. Kai žaidi be papildomų minčių, tik tada gali tuo mėgautis“, – sakė G. Bartzokas.

Visgi G. Bartzokas pabrėžė, kad Eurolygos finalinis ketvertas vis dar atsiliepia abejoms komandoms.

„Mano nuomone, abi komandos vis dar paveiktos finalo ketverto. Mes buvome tragiški, bet ir „Panathinaikos“, manau, nežaidė gerai. Be to, prisideda nuovargis ir toksiška aplinka, kurioje viskas iškelta iki gyvybės ar mirties klausimo – kas laimės. Mūsų problema ta, kad ruošiantis finalo ketvertui net septyni žaidėjai buvo traumuoti. Be liūdesio, mes praėjome tikrą Golgotą – keturiems žaidėjams reikėjo injekcijų, kortizono. Į turnyrą važiavome turint žaidėjus ne savo formoje. Po to viskas susiklostė taip, kaip susiklostė, tačiau galime apsistoti ties tuo, kad turime kokybės, pasitikėjimo, tarpusavio pagarbos ir esame čia, kad atsakytume į šį iššūkį“, – sakė G. Bartzokas.