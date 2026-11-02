„Nevėžis“ pirmąją LKL sezono pergalę iškovojo įveikęs „Gargždus“

Kėdainių klubas prieš tai buvo laimėjęs vienerias rungtynes, tačiau Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT), kur susitvarkė su jurbarkiečiais.
LKL, kurią remia „Betsson“, nebeliko nelaimėjusių komandų.
Kėdainių ekipa nuo mačo pradžios uždavė gerą toną rungtynėms (13:5), tačiau Kristupas Leščiauskas ir Benjaminas Krikke truktelėjo priekin svečius – 10:13. Skirtumas galiausiai tirpo iki minimalaus (16:17), o Stanley Davisas rezultatą lygino – 20:20. Legionieriai leido „Gargždams“ perimti iniciatyvą (24:20) ir kurį laiką komanda užėmė pirmaujančios poziciją.
Galiausiai „Nevėžis-Paskolų klubas“ vėl persvėrė rezultatą (37:32), tačiau situacija kartojosi – svarstyklės darkart ėmė krypti priešingon pusėn. S.Davisas vėl tapo rezultatą lyginusio metimo autoriumi (40:40), tačiau labiau užsikabinti už šios atkarpos svečiams nepavyko.
Po pirmos mačo dalies „Nevėžis-Paskolų klubas“ pirmavo 49:42.
Kėdainių ekipa pirmąsyk rungtynėse įgijo dviženklį pranašumą (56:46), o Flynnas Boardmanas-Raffetas ir Modestas Kancleris dar jį augino – 61:48. „Gargždų“ deficitą mažinti ėmė Arūnas Mikalauskas, pataikė ir Evaldas Šaulys, o po trijų ketvirčių ekipas skyrė 6 taškai – 61:67.
B.Krikke pataikė svarbų metimą, vėliau – dar vieną, būtent jo lyderystės dėka kėdainiečiai neatitrūko labiau – 67:70. Nepaisant pastangų vytis šeimininkus, „Gargždai“ labiau nepriartėjo, o Nojus Bukauskas priminė apie save – 78:70. Liko mažiau nei 4 minutės, Xanderis Rice‘as stojo mesti baudų – pataikė abi, o netrukus dar paleido tritaškį, po kurio šeimininkai atsiplėšė 83:72.
Paulius Malašauskas žaibiškai reagavo, prašydamas pasitarimo, tačiau likęs laikas svečių nebegelbėjo.
Įprastai dominuojantis Jaquanas Carlosas šįkart Kėdainiuose buvo sustabdytas iki blogiausio sezono pasirodymo: jo sąskaitoje – 6 taškai (1/8 metimai), 7 klaidos, 7 perdavimai, 2 naudingumo balai.
Tuo tarpu S.Davisas svečiams pelnė 21 tašką, atkovojo 7 kamuolius bei rinko 29 naudingumo balus, žaisdamas rezultatyviausias ir naudingiausias sezono rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“.
„Nevėžyje-Paskolų klube“ labiausiai pasižymėjo X.Rice‘as (21 taškas ir rezultatyviausias sezono pasirodymas) bei F.Boardmanas-Raffetas (20 taškų ir taip pat rezultatyviausias pasiekimas).
Kėdainių ekipa rungtynėms neregistravo Dylano Andrewso, tačiau žaidė kelis mačus praleidęs Javontae Hopkinsas.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Xanderis Rice‘as 21, Flynnas Boardmanas-Raffetas 20, Nojus Bukauskas ir Jacobas Wiley (10 atk. kam.) – po 10.
„Gargždai“: Stanley Davisas 21 (7 atk. kam.), Benjaminas Krikke (8 atk. kam.) ir Arūnas Mikalauskas (7 atk. kam.) – po 12, Evaldas Šaulys 9.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.