Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ pirmąją LKL sezono pergalę iškovojo įveikęs „Gargždus“

2026-11-02 21:25 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 21:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pirmąją pergalę šiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezone įsirašė Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (1/6), kuris namie 87:76 (22:25, 27:17, 18:19, 20:15) palaužė „Gargždus“ (5/3).

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Pirmąją pergalę šiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezone įsirašė Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (1/6), kuris namie 87:76 (22:25, 27:17, 18:19, 20:15) palaužė „Gargždus“ (5/3).

REKLAMA
0

Kėdainių klubas prieš tai buvo laimėjęs vienerias rungtynes, tačiau Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT), kur susitvarkė su jurbarkiečiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LKL, kurią remia „Betsson“, nebeliko nelaimėjusių komandų.

Kėdainių ekipa nuo mačo pradžios uždavė gerą toną rungtynėms (13:5), tačiau Kristupas Leščiauskas ir Benjaminas Krikke truktelėjo priekin svečius – 10:13. Skirtumas galiausiai tirpo iki minimalaus (16:17), o Stanley Davisas rezultatą lygino – 20:20. Legionieriai leido „Gargždams“ perimti iniciatyvą (24:20) ir kurį laiką komanda užėmė pirmaujančios poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai „Nevėžis-Paskolų klubas“ vėl persvėrė rezultatą (37:32), tačiau situacija kartojosi – svarstyklės darkart ėmė krypti priešingon pusėn. S.Davisas vėl tapo rezultatą lyginusio metimo autoriumi (40:40), tačiau labiau užsikabinti už šios atkarpos svečiams nepavyko.

REKLAMA

Po pirmos mačo dalies „Nevėžis-Paskolų klubas“ pirmavo 49:42.

Kėdainių ekipa pirmąsyk rungtynėse įgijo dviženklį pranašumą (56:46), o Flynnas Boardmanas-Raffetas ir Modestas Kancleris dar jį augino – 61:48. „Gargždų“ deficitą mažinti ėmė Arūnas Mikalauskas, pataikė ir Evaldas Šaulys, o po trijų ketvirčių ekipas skyrė 6 taškai – 61:67.

B.Krikke pataikė svarbų metimą, vėliau – dar vieną, būtent jo lyderystės dėka kėdainiečiai neatitrūko labiau – 67:70. Nepaisant pastangų vytis šeimininkus, „Gargždai“ labiau nepriartėjo, o Nojus Bukauskas priminė apie save – 78:70. Liko mažiau nei 4 minutės, Xanderis Rice‘as stojo mesti baudų – pataikė abi, o netrukus dar paleido tritaškį, po kurio šeimininkai atsiplėšė 83:72.

REKLAMA
REKLAMA

Paulius Malašauskas žaibiškai reagavo, prašydamas pasitarimo, tačiau likęs laikas svečių nebegelbėjo.

Įprastai dominuojantis Jaquanas Carlosas šįkart Kėdainiuose buvo sustabdytas iki blogiausio sezono pasirodymo: jo sąskaitoje – 6 taškai (1/8 metimai), 7 klaidos, 7 perdavimai, 2 naudingumo balai.

Tuo tarpu S.Davisas svečiams pelnė 21 tašką, atkovojo 7 kamuolius bei rinko 29 naudingumo balus, žaisdamas rezultatyviausias ir naudingiausias sezono rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nevėžyje-Paskolų klube“ labiausiai pasižymėjo X.Rice‘as (21 taškas ir rezultatyviausias sezono pasirodymas) bei F.Boardmanas-Raffetas (20 taškų ir taip pat rezultatyviausias pasiekimas).

Kėdainių ekipa rungtynėms neregistravo Dylano Andrewso, tačiau žaidė kelis mačus praleidęs Javontae Hopkinsas.

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Xanderis Rice‘as 21, Flynnas Boardmanas-Raffetas 20, Nojus Bukauskas ir Jacobas Wiley (10 atk. kam.) – po 10.

„Gargždai“: Stanley Davisas 21 (7 atk. kam.), Benjaminas Krikke (8 atk. kam.) ir Arūnas Mikalauskas (7 atk. kam.) – po 12, Evaldas Šaulys 9.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų