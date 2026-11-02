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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Masiulis apie Valančiūno indėlį: svarbiausia, kad jis ima mėgautis

2026-11-02 19:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-02 19:20
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, įvyko pirmasis grandų mūšis. Kauno „Žalgiris“ tik po sunkios kovos 94:89 palaužė Vilniaus „Rytą“.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, įvyko pirmasis grandų mūšis. Kauno „Žalgiris“ tik po sunkios kovos 94:89 palaužė Vilniaus „Rytą“.

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Tiesa, poilsio sulaukė Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Keenanas Evansas, traumuotas Nigelas Williamsas-Gossas.

„Ačiū sirgaliams, kurie gausiai susirinko. Pradėjome su prastu fiziškumu, pasyvia gynyba, dėl ko varžovai įmetė 16 taškų greitame puolime. Antroje pusėje padidinome fiziškumą, grįžome ir keli atkovoti kamuoliai lėmė rungtynes“, – po kovos sakė Tomas Masiulis.

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– Jis žino šio mačo svarbą, kitas dalykas, jis visada pasiruošęs 100 proc., ar rungtynėse, ar treniruotėje. Kad pataikyti gali, žino visi, komanda jam sukūrė progas. Atkovoti kamuoliai, energija – tai nestebina. Gal ne visada kaip treneris jį išnaudoju, bet jis to nusipelnė.

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– Arną Butkevičių vėlai kėlėte nuo suolo. Gal planavote jo net nenaudoti?

– Norėjau duoti jam poilsio, nes žaidžia nemažas minutes Eurolygoje, daro įspūdingą darbą. Norėjosi jį pataupyti, jis išėjęs davė fiziškumo ir tapo žymiai lengviau žaisti.

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– Ar jam yra nuopelnai nuo Devoe stabdymą?

– Kažkiek jam, kažkiek komandai. Pirmoje pusėje „Rytas“ darė, ką norėjo, su mūsų gynyba, kaip besigintume. Davėme ir vidutinius, ir metimus iš po krepšio. Trūko fiziškumo, antroje pusėje tapo geriau.

– Daug buvo atakuotas Jonas Valančiūnas. Ar tai yra jo bėda?

– Procentai dėl to dideli ir dėl mano minėtų greitų taškų, o kitas dalykas, daug buvo gynėjų klaidų, kai neišeidinėjome iš užtvarų tinkamai. Blogiausia, kad pirmoje pusėje davėme viską.

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– Ar galima Joną vadinti šiandien fiziškai stipriausiu Europoje?

– Nežinau, yra Europoje tų fiziškų žaidėjų. Jis darė, ko norėjome, paprastai, ūkiškai, įėjo į savo stiprias puses, darė, ką priklauso. Norime, kad jis taip žaistų, yra žymiai geriau ir jis tuo ima mėgautis. Tai – svarbiausia.

– Ar „Žalgiryje“ yra taisyklė, kad jei susirenki 2 pražangas pirmoje pusėje, daugiau nebežaidi?

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– Čia mano taisyklė, nežinau, ką norite tuo pasakyti. Pirmoje pusėje nepadarėme baudų – praleidome 49 taškus, o varžovai metė 2 baudas. Šnekame, kad žaidėjai turi aktyviau gintis, bet ne pirmą kartą ne iš visų to išsireikalauju. Carsenas buvo kantrus, išėjo trečiame kėlinyje ir mums padėjo grįžti.

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– Jo ranka po mačo atrodė sutvarstyta. Kažkas neraminančio?

– Kol kas negaliu pasakyti, nežinau, man atrodo, jis visada sutvarstytas, gal klystu (Juokiasi).

– Ąžuolas Tubelis buvo tiesiog ilsinamas?

– Turi problemų, bet gali žaisti. Turime žaidėjų ir šiek tiek priverstinai jį ilsiname, kad ir kiti pajaustų žaidimą.

– Ar Augustas Marčiulionis, jūsų nuomone, atitinka Eurolygos lygį?

– Visada įrodinėja, kad gali žaisti. Jis eina į priekį, moka skaityti gynybas, pataiko, gintis gali. Tikrai gali žaisti.

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