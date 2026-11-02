Masiulis apie Valančiūno indėlį: svarbiausia, kad jis ima mėgautis

Tiesa, poilsio sulaukė Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius, Keenanas Evansas, traumuotas Nigelas Williamsas-Gossas.
„Ačiū sirgaliams, kurie gausiai susirinko. Pradėjome su prastu fiziškumu, pasyvia gynyba, dėl ko varžovai įmetė 16 taškų greitame puolime. Antroje pusėje padidinome fiziškumą, grįžome ir keli atkovoti kamuoliai lėmė rungtynes“, – po kovos sakė Tomas Masiulis.
– Dustinas Sleva šiandien sužaidė karjeros rungtynes LKL.
– Jis žino šio mačo svarbą, kitas dalykas, jis visada pasiruošęs 100 proc., ar rungtynėse, ar treniruotėje. Kad pataikyti gali, žino visi, komanda jam sukūrė progas. Atkovoti kamuoliai, energija – tai nestebina. Gal ne visada kaip treneris jį išnaudoju, bet jis to nusipelnė.
– Arną Butkevičių vėlai kėlėte nuo suolo. Gal planavote jo net nenaudoti?
– Norėjau duoti jam poilsio, nes žaidžia nemažas minutes Eurolygoje, daro įspūdingą darbą. Norėjosi jį pataupyti, jis išėjęs davė fiziškumo ir tapo žymiai lengviau žaisti.
– Ar jam yra nuopelnai nuo Devoe stabdymą?
– Kažkiek jam, kažkiek komandai. Pirmoje pusėje „Rytas“ darė, ką norėjo, su mūsų gynyba, kaip besigintume. Davėme ir vidutinius, ir metimus iš po krepšio. Trūko fiziškumo, antroje pusėje tapo geriau.
– Daug buvo atakuotas Jonas Valančiūnas. Ar tai yra jo bėda?
– Procentai dėl to dideli ir dėl mano minėtų greitų taškų, o kitas dalykas, daug buvo gynėjų klaidų, kai neišeidinėjome iš užtvarų tinkamai. Blogiausia, kad pirmoje pusėje davėme viską.
– Ar galima Joną vadinti šiandien fiziškai stipriausiu Europoje?
– Nežinau, yra Europoje tų fiziškų žaidėjų. Jis darė, ko norėjome, paprastai, ūkiškai, įėjo į savo stiprias puses, darė, ką priklauso. Norime, kad jis taip žaistų, yra žymiai geriau ir jis tuo ima mėgautis. Tai – svarbiausia.
– Ar „Žalgiryje“ yra taisyklė, kad jei susirenki 2 pražangas pirmoje pusėje, daugiau nebežaidi?
– Čia mano taisyklė, nežinau, ką norite tuo pasakyti. Pirmoje pusėje nepadarėme baudų – praleidome 49 taškus, o varžovai metė 2 baudas. Šnekame, kad žaidėjai turi aktyviau gintis, bet ne pirmą kartą ne iš visų to išsireikalauju. Carsenas buvo kantrus, išėjo trečiame kėlinyje ir mums padėjo grįžti.
– Jo ranka po mačo atrodė sutvarstyta. Kažkas neraminančio?
– Kol kas negaliu pasakyti, nežinau, man atrodo, jis visada sutvarstytas, gal klystu (Juokiasi).
– Ąžuolas Tubelis buvo tiesiog ilsinamas?
– Turi problemų, bet gali žaisti. Turime žaidėjų ir šiek tiek priverstinai jį ilsiname, kad ir kiti pajaustų žaidimą.
– Ar Augustas Marčiulionis, jūsų nuomone, atitinka Eurolygos lygį?
– Visada įrodinėja, kad gali žaisti. Jis eina į priekį, moka skaityti gynybas, pataiko, gintis gali. Tikrai gali žaisti.
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