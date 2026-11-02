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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Pacevičius po pralaimėjimo „Žalgiriui“: smulkios klaidos neleido „Rytui“ laimėti

2026-11-02 19:22 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-02 19:22
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Lietuvos krepšinio lygos (LKL) turtingiausių komandų dvikovoje Kauno „Žalgiris“ 94:89 nugalėjo Vilniaus „Rytą“.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) turtingiausių komandų dvikovoje Kauno „Žalgiris“ 94:89 nugalėjo Vilniaus „Rytą“.

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Vilniečių vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius pabrėžė, kad rungtynes nulėmė smulkios detalės.

„Sveikiname varžovus su pergale. Smulkios klaidos neleido laimėti rungtynių. Neblogai tvarkėmės su mačo planu. Kalbant apie puolimą, iš gynybos pusės norisi solidžiau. Dar tik pirmas LKL ratas ir esame klijavimosi procese. Buvome rungtynėse, buvome kovoje, bet ne visada to užtenka – norisi ir laimėti“, – sakė strategas.

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– Ką „Žalgiris“ labiausiai pakeitė antroje mačo dalyje?

– Susileido žaidėjus, kurie gali spausti kamuolį. Pakėlė dydį, pakėlė kontakto lygį ir to galima buvo tikėtis. Nesakau, kad tai mus išmušė, bet nesusitvarkėme. Galėjome geriau sureaguoti. Kažkiek sėkmės neturėjome, nes sunkesnius metimus irgi pataikė varžovai. Norisi kalbėti apie savo smulkias klaidas, ką darysime treniruotėje.

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– Ar varžovų 35 mesti tritaškiai buvo jūsų plano dalis?

– Prieš Valančiūną buvo mažai rizikos, atidarant kitus metimus. Tritaškius skaičius tam įtakos neturėjo.

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– Pakankamai neblogai laikėmės savo plano, žinojome, ką norime atakuoti ir tai vaikė. Žaidžia dvi geros komandos ir puikiai žino, kur kieno silpnybės. Kam geriau pavyksta uždengti savo silpnybes, tie ir turi geresnį rezultatą.

– J.Valančiūnas buvo pagrindinis taikinys?

– Taip, jis buvo vienas iš taikinių ir skaičiai rodo, kad tai sekėsi daryti neblogai.

– Kaip sekasi ieškoti papildymo?

– Kol kas naujienų jokių. Dirbame, o kada turėsime naujienų, pranešime.

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