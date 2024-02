Net 6 įvarčius pelnęs „Arsenal“ nušlavė „West Ham" ekipą

Svečiai į priekį įsiveržį sužaidus pusvalandį, kai Williamas Saliba 32-ąją minutę standartinės situacijos metu galva nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0.

Netrukus Bukayo Saka 41-ąją minutę užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

Lyg to būtų maža, netrukus „Arsenal“ pelnė dar du įvarčius. Gabrielis 44-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

O Leandro Trossardas per pridėtą pirmojo kėlinio laiką nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir rezultatas tapo 4:0.

Po tokio katastrofinio kėlinio „West Ham United“ gerbėjai buvo užfiksuoti, kaip pirmojo kėlinio pabaigoje palieka stadioną nebetikėdami savo palaikoma komanda. Po pertraukos tribūnos buvo apytuštės.

🚨🚨| THOUSANDS of West Ham fans leave the stadium after just the first half 😨

