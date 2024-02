Vladimiras Čeburinas: „Pasiruošime tokių svyravimų buvo, yra ir bus“

Šeštadienį žalgiriečiai kontrolinėse rungtynėse nusileido Vilniaus rajono „TransINVEST“ komandai rezultatu 0:2.

„Kiekvienose rungtynėse reikia siekti laimėti – ar tai būtų kontrolinės ar oficialios. Šiandien pabandėme kitokią schemą. Padarėme daug klaidų. Iš to ir krito įvartis. Buvo ir nesusipratimų žaidime. Tik kėlinio paskutinį trečdalį pradėjome žaisti produktyviau. Praleidome įvartį iki pertraukos, patys nedaug sukūrėme. Varžovai dar turėjo progų. Tai galėjo būti pasekmė to, ką išbandėme naujo. Antrajame kėlinyje daugiau turėjome kamuolio, bet to ne visad užtenka. Po standartinės padėties praleidome įvartį. Nors ir turėjome gerų progų, turėjo ir varžovai. Rungtynės turėjo būti įdomios žiūrovams. Matome ties kuo reikia dirbti, einame į priekį“, – teigė V. Čeburinas.

Žalgiriečiams tai buvo pirmoji akistata su „TransINVEST“ komanda, kuri nuo pat dvikovos pradžios žaidė gana agresyviai. „Matosi, kad varžovai prieš debiutą aukščiausioje lygoje yra su didele motyvacija. Sužaidė gana rimtai, įdomiai. Pagal savo struktūrą, drausmingai. Bet viską parodys sezonas“, – teigė treneris.

Pastarąją savaitę komandos gretos gerokai išretėjo – teko ne kartą perdėlioti komandos sudėtį – ligos iš rikiuotės kurį laiką buvo išvedė Romualdą Jansoną, Ovidijų Verbicką, Paulių Golubicką, traumos kamavo Myroslavą Mazurą, Yukiyoshi Karashima, Adama Fofana. Išvyko Arvydas Novikovas, po trečiadienio rungtynių su „Džiugu“ atsisveikinta su peržiūroje buvusiu legionieriumi.

Atsivėrus spragoms saugų linijoje treneriui teko ne vienam žaidėjui koreguoti pozicijas – Joris Moutachy dukart rungtyniavo aikštės viduryje, skirtingose aikštės vietose žaidė Jurijus Kendyšas, R. Jansonas.

Šeštadienį komandos startinėje sudėtyje debiutavo Kevinas Bukusu, tačiau jauniems žaidėjams rungtyniaujant už kitas ekipas žalgiriečiai savo dispozicijoje turėjo tik kelis atsarginius, tarp jų – vos dieną prieš į rikiuotę grįžusį P. Golubicką. Visgi jau pirmajame kėlinyje pastarajam teko priverstinai pakeisti komandos draugą K. Bukusu, kuris gavo traumą.

„Norėtųsi naujokų anksčiau, bet ne visada tai pavyksta. Norisi ir kokybės. Šiandien matėme kad nors žaidėjas ir kvalifikuotas, bet darė klaidas. Galbūt tai normalu, pirmos rungtynės, tas spaudimas yra. Žiūrėsime toliau. Turime naujų žaidėjų, dėl jų sutarta, jie praeina medicinines apžiūras. Turėjome sergančių, deja virusai nedingo. Einame į priekį, – kalbėjo V. Čeburinas. – Apie Bukusu traumą daugiau žinosime nebent rytoj. Galbūt atsiliepė visas stresas. Šiandien buvo nemažai žiūrovų, išėjo rungtynės panašios į oficialias. Visko būna.“

Žalgiriečiai per mėnesį kontrolinėse rungtynėse iškovojo keturias pergales, kartą sužaidė lygiosiomis, o dabar patyrė pirmą nesėkmę.

„Pasiruošime tokių svyravimų buvo, yra ir bus. Pasiruošime duodame ir daugiau fizinio krūvio. Keičiame dalykus, atsivežame naujus žaidėjus, kurie dar nėra pripratę prie savo partnerių. Tai normalus procesas. Žinoma, pralaimėti niekas nenori. Tačiau taip atsitinka“, – svarstė treneris.

Septintose kontrolinėse rungtynėse „Žalgiris“ trečiadienį žais su Kauno rajono „Hegelmann“.