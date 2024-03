Nervingame teniso mūšyje Majamyje – Andy Murray trauma ir įniršis ant teisėjų

Įtemptame mače 36-erių metų A.Murray‘us neslėpė savo nusivylimo ir pykčio, kurį nukreipė į teisėjus ir sirgalius.

A.Murray‘us buvo įsiutęs dėl to, jog žaidimo metu žmonės atsistodavo, todėl jis jautėsi išsibalškęs dėl judesių. Britas paprašė teisėjo Carloso Bernardeso suvaldyti situaciją, tačiau teisėjas paklausė tenisininko, apie ką jis kalba, o tai dar labiau įsiutino A.Murray‘ų.

„Ar norite, kad jums pasakyčiau, apie ką aš kalbu“, – atšovė A.Murray‘us.

