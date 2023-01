Nelaimė NFL mačo metu: aikštėje susmuko žaidėjas, jo būklė – kritinė

Pranešama, kad aikštėje pirmajame kėlinyje sukniubo „Bills“ žaidėjas Damaras Hamlinas. Rungtynės iškart buvo sustabdytos.

24-erių žaidėjas po gynybinio veiksmo griuvo ant žemės, bet vėliau atsistojo.

Vis dėlto čia pat tiesiog susmuko ant žemės. Jam iškart buvo atliekamas dirbtinis kvėpavimas, širdies masažas, pranešama, kad žaidėjas buvo be sąmonės.

Vyras neilgai trukus buvo neštuvais nugabentas į greitosios medicininės pagalbos automobilį ir išgabentas į ligoninę. Pasak pranešimų, sportininko būklė yra kritinė.

„Bills“ ir „Bengals“ sirgaliai po sustabdytų rungtynių rinkosi prie ligoninės, kur reiškė palaikymą D. Hamlinui.

“His vitals are back to normal and they have put him to sleep to put a breathing tube down his throat. They are currently running tests.” That’s from Damar Hamlin rep giving some good news, but it’s still early. pic.twitter.com/BKSO8YpQT7