Neelinis pasirodymas: pusiau profesionalų lygoje „Raptors“ gynėjas suvertė 73 taškus

24 metų 185 cm ūgio atakų organizatorius šios lygos rungtynėse surinko net 73 taškus.

Krepšininkas buvo netoli absoliutaus lygos rezultatyvumo rekordo, kuris priklauso Isaiah Thomasui. Jis buvo įmetęs 81 tašką.

M.Flynnas nuo pat karjeros pradžios, 2020 metų, rungtyniauja Toronte.

Praėjusį sezoną NBA lygoje jis per vidutiniškai 12 minučių fiksavo 4,3 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

