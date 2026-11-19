Vieniems sekėsi prasčiau, kiti čia atsiskleidė geriausiomis spalvomis, parodydami, kad dar turi ką įrodyti.
Dabar tarp tokių žaidėjų yra ir Jonas Valančiūnas, esantis vienu esminių Kauno „Žalgirio“ puolimo vedlių. Krepsinis.net pasidairė, kaip anksčiau ilgamečiams NBA žaidėjams sekėsi persikėlimas į Eurolygą.
Kaip atskaitos tašką ėmėme bent jau 7 už Atlanto sužaistus sezonus, o ne vos NBA kojas apšilusius žaidėjus.
Jonas Valančiūnas
34-erių centras šiuo metu lygoje yra antras didžiausią NBA patirtį turintis žaidėjas – NBA jis praleido net 14 metų. Joną jau galima vadinti veteranu, nors Eurolygos mastais toks amžius nėra niekuo išskirtinis. Centras turėjo gerą karjerą už Atlanto ir tik pastaraisiais metais Denveryje ir Sakramente buvo tapęs epizodiniu žaidėju, o dabar Eurolygoje jis yra ketvirtas efektyviausias (20,9), daugiausiai kamuolių atkovojantis (9,1) žaidėjas, tai darantis vos per 21 minutę. Jono sąskaitoje taip pat po 12,8 taško. Nors gynyboje „Žalgiris“ ir turi reikalų, tačiau puolime tokio ryškaus buvusio NBA žaidėjo komandos sulaukia tikrai ne dažnai. Aišku, jam padeda ir tai, kad J.Valančiūnui Europos ir FIBA krepšinis nėra jokia naujiena.
Dario Šaričius
32-ejų kroatas taip pat praeitą vasarą grįžo žaisti į Europą, kuomet užbaigė savo dešimtmečio erą už Atlanto. Jis grįžo į tą klubą, kuriam atstovavo iki išvykdamas – Stambulo „Anadolu Efes“. D.Šaričiaus karjera NBA buvo ilga, bet ne tokia įspūdinga kaip lietuvio, nes pusę savo karjeros kroatas buvo nuo suolo kylantis, maždaug 14 minučių žaidėjas, o galiausiai tapo nereikalingas už Atlanto. Stambule jis iškart tapo vienu lyderių ir per 26 minutes fiksuoja 11,8 taško, 6,2 atkovoto kamuolio, 2,2 perdavimo bei 14,9 naudingumo balo skaičius.
Fournier
Evanas Fournier
Šiuo metu 34-erių prancūzas trečius metus iš eilės gina Pirėjo „Olympiacos“ garbę, o prieš tai NBA rungtyniavo 12 metų. Iki 2022 m. E.Fournier buvo labai ryškus Denverio ir Orlando klubų krepšininkas, geriausiai savo laikais fiksavęs 20 taškų statistiką. Kai buvo paskelbta, kad jis grįžta į Europą, lūkesčiai puolėjui iškart teko nemaži. E.Fournier reikėjo laiko, kad vėl priprastų prie europietiško krepšinio, bet jau pirmam sezonui einant į antrą pusę jis tempė į priekį OLY, nors visas sezonas ir nebuvo stabilus, jis baigė jį su 16,1 taško vidurkiu. Dar labiau banguotai jis žaidė ir pernai, kai jis rengė 7 neigiamus pasirodymus, bet taip pat galėjo iššauti 36 taškais. Vis tik solidžias atkrintamąsias žaidęs E.Fournier padėjo komandai iškovoti titulą, o šiemet stabilumu taip pat nepasižymi (13,8 taško, 3,2 perdavimo, 9,2 n.b.).
Danielis Theisas
34-erių vokietis NBA sužaidęs yra 8 sezonus, o pernai grįžo į Europą, kai prisijungė prie Monako „AS Monaco“ gretų. NBA jis niekada nebuvo superžvaigždė, bet iškart Monake sezoną užbaigė galingai, tapdamas vedančiu centru, kuris buvo dviženklių rodiklių mašina (11,7 tšk., 5,5 atk. kam.), padėjusi komandai atkrintamosiose. Gerą žaidimą jis tęsė ir 2025–2026 m. starte. Tel Avivo „Maccabi“ gretose taškų rinkimu labiau užsiima kiti, o D.Theiso vidurkiai krito iki 8,3 taško, 3,2 atkovoto kamuolio, 10,8 n.b. per 19 min.
Davis Bertanis
Latvis turėjo gana ilgą 8 metų karjerą NBA dėl aiškios funkcijos – būti snaiperiu. Galiausiai po blankaus sezono Oklahomoje ir Šarlotėje, jis grįžo į Europą, kai sutartį pasiūlė vos susikūręs Dubajaus „Dubai“ klubas, kuriam reikėjo ilgesnio suolo – europiečių, galinčių žaisti ir Adrijos lygoje. Kai pernai „Dubai“ debiutavo Eurolygoje, savo pirmajame mače D.Bertanis surengė 20 taškų pasirodymą (5/7 trit.), tačiau iki šiol tai ir buvo geriausios jo sugrįžimo rungtynės Eurolygoje. D.Bertanis turi savo epizodinį vaidmenį, praeitą sezoną fiksavo 8 taškų vidurkį, o dabar žaidžia dar mažiau – 11 minučių, per kurias meta 3,2 taško.
Millsas
Patty Millsas
Veterano perėjimas iš NBA į Eurolygą nebuvo tiesioginis, tačiau jį vis tiek įtraukėme į sąrašą. 38-erių australas NBA praleido didžiulį karjeros etapą – 16 sezonų, taip lenkdamas J.Valančiūną. Kuomet atrodė, kad vietos NBA nebeturėjęs gynėjas galbūt visiškai baigs karjerą, jis atvyko į Tenerifę, o vasarą persikėlė į Vilerbano ASVEL gretas, kurios grandiozinis planas byrėjo ir teko imtis plano „B“. Stebina ar ne, bet P.Millsas šiuo metu rezultatyviausias savo komandos žaidėjas, užimantis devintą vietą lygoje (15,6 taško) ir rungtyniaujantis po 21 minutę.
Jae Crowderis
Dar vienas ASVEL žaidėjas. 36-erių J.Crowderis į Eurolygą persikėlė po 13 metų už Atlanto ir trumpo etapo Puerto Rike. NBA jo geriausi metai buvo dar praeitame dešimtmetyje. Puolėjas taip pat yra vienas ryškiausių žaidėjų Vilerbane, pelnantis po 10 taškų, atkovojantis 4 kamuolius, atliekantis 3,8 perdavimo ir renkantis 10,2 naudingumo balo per 23 minutes. Tačiau ir didelės konkurencijos šiame klube, reikia pripažinti, nesulaukia.
Dwightas Powellas
Naujausias NBA prisijungimas prie Eurolygos, kurį minime, tačiau jį įvertinti dar reikės laiko. Šarūnas Jasikevičius šiemet pasirinko kliautis patyrusiais žaidėjais, tarp kurių atsidūrė ir šis kanadietis, NBA žaidęs nuo 2014-ųjų ir dabar debiutuojantis Europoje. Kol kas Eurolygoje centras sužaidė trejas rungtynes, o geriausiai pasirodė prieš Vilerbano ASVEL, pelnęs 8 taškus, atkovojęs 3 kamuolius, atlikęs 4 perdavimus ir rinkęs 14 naudingumo balų. Bus įdomu sekti, kaip jis toliau atsiskleis Eurolygoje.
Cory Josephas
35-erių gynėjas po 14 metų NBA į Pirėjų atvyko praeito sezono antroje pusėje. Veteranas tapo visiškai pagalbiniu gynėju, rinkusiu 5,5 taško ir atlikusiu 2,3 perdavimo pernai, o dabar jo statistika lieka praktiškai tokia pati – tiek pat taškų ir 1,5 perdavimo. Tiesa, dėl problemų gynėjų rotacijoje pastaruoju metu C.Josepho minutės buvo didesnės, ką jis realizavo 12 ir 14 taškų pasirodymais.
Richaunas Holmesas
Atėnų „Panathinaikos“ komanda prieš metus negavo J.Valančiūno, tad galiausiai teko susitaikyti su R.Holmeso pasirašymu. NBA jis žaidęs buvo dešimtmetį, Eurolygoje nieko įspūdingo jis taip ir nenuveikė, nors buvo rungtynių, kuriose R.Holmesas žaidė solidžiai. Geriausias jo pasirodymas – 24 taškai, 10 atkovotų kamuolių ir 33 naudingumo balai prieš ASVEL. Bet lygiai taip pat buvo mačų, kur jis ant parketo žengė vos kelioms minutėms, tad vidurkiai apsiribojo 7,9 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio. Be darbo R.Holmesas yra iki šiol.
Dinwiddie
Spenceris Dinwiddie
Reikia pripažinti, kad jis pasirašymas Miunchene buvo laukiamas su didele intriga ir buvo tikimasi, kad S.Dinwiddie dar turės ką parodyti Eurolygai. Čia jis atvyko būdamas 32-ejų, turėjęs solidžią 11 metų karjerą NBA ir net paskutiniais metais ten rinkęs po 11 taškų Dalase. Tik viskas baigėsi tuo, kad S.Dinwiddie Miunchene prabuvo 2,5 mėnesio ir vyko namo esą dėl šeimos nario ligos. Eurolygoje jis taip ir neparodė nieko įspūdingo – pelnė po 11,7 taško per 23 minutes, tačiau žaidė banguotai ir dominuojančiu žaidėju netapo.
Trey‘us Lylesas
Puolėjas, kurio etapas Eurolygoje, bent kol kas, truko trumpai – sezoną, kadangi jis vėl grįžo į pajėgiausią pasaulio lygą. 31-erių T.Lylesas po dešimtmečio už Atlanto buvo prisijungęs prie Madrido „Real“ gretų. Jis gana greitai įsiliejo į Eurolygos krepšinį, tapdamas vienu iš komandos vedlių. T.Lylesas žibėjo tiek reguliariajame sezone, tiek atkrintamosiose, tiek finalo ketverte, kur bandė savo 24 taškų ir 8 atkovotų kamuolių šou atimti titulą iš OLY, tik to padaryti nepavyko. Nieko keisto, kad po 13,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 15,1 naudingumo balo sezono T.Lylesui vėl atsivėrė kelias į NBA.
Alexas Lenas
Dar vienas buvęs Madrido „Real“ žaidėjas. 33-ejų ukrainietis 12 sezonų pražaidė už Atlanto, o į Madridą atvyko ieškant papildymo priekinei linijai. Ukrainietis Eurolygoje tapo vos kelių minučių žaidėju (9 min., 3 tšk., 2 atk. kam., 3,7 n.b.), o galiausiai daugiau laiko gavo traumą patyrus Walteriui Tavaresui. Tiesa, netrukus susitraumavo ir jis pats, o tai sutrukdė įsigalioti ir vasarą pasirašytam kontraktui su Vitorijos „Baskonia“.
Ibaka
Serge‘as Ibaka
Jei kalbėtume apie Europos krepšinį, turbūt daugumai jis labiau asocijuotųsi su Madrido „Real“, nors sugrįžimas į Eurolygą ir vyko Miunchene. 14 solidžių sezonų NBA praleidęs centras 2023 m. prisijungė prie „Bayern“ ir vis dar turėjo ką parodyti, nors buvo 34-erių. Pagrindiniu komandos centru buvęs S.Ibaka fiksavo ne vieną dvigubą dublį (12,6 tšk., 6,8 atk. kam., 15,8 n.b., 25 min.), o 2024 m. vasarą grįžo į Madridą. Tik geriausi laikai jau buvo praeityje, S.Ibaka tapo epizodiniu „Real“ žaidėju, o su Eurolyga jis atsisveikino mesdamas 6,2 taško ir nuimdamas 3,2 kamuolio. Daugiau nei metus jis krepšinio nebežaidžia.
Kemba Walkeris
Prieš porą metų jis į Eurolygą atvyko kaip vienas žinomiausių vardų, už Atlanto pražaidęs 12 metų ir buvęs „Hornets“ veidu. K.Walkerio NBA vidurkiai siekė 19,3 taško, kas skamba fantastiškai, bet Europoje jo seno gero veido nebematėme, akivaizdu, kad tam įtakos turėjo ir ankstesnės traumos. Eurolygoje jis priminė visišką savo šešėlį, kuris pelnė 4,4 taško per 11 minučių. Iškart po to jis baigė karjerą ir prisijungė prie „Hornets“ štabo.
Frankas Kaminsky
Amerikietis atstovavo Belgrado „Partizan“ klubui, prieš tai 8 metus praleidęs NBA. Nors buvo tikimasi, kad jis taps neblogu aikštę plečiančiu aukštaūgiu, vis tik Eurolygoje jis tapo gana vidutiniu žaidėju: 2023–2024 m. sezone pelnė po 8,9 taško ir atkovojo 3,4 kamuolio per 17 minučių. Jis bandė grįžti į NBA per G lygą, bet teko operuotis kelį, o pernai 33-ejų F.Kaminsky rungtyniavo Japonijoje pas Dainių Adomaitį.
Marco Belinelli
Italas, kuris Bolonijos „Virtus“ klube pradėjo savo karjerą ir čia ją užbaigė. 13 metų M.Bellineli rungtyniavo NBA, o galiausiai, tapęs veteranu, grįžo į „Virtus“ ekipą, sulaukęs 34-erių. Kiekvieną jo sezono skaičiuodavome kaip „gal jau paskutinį“, bet viskas baigėsi tuo, kad „Virtus“ aprangą jis vilkėjo 5 metus, iš jų 2 – Europos taurėje, o po to 3 – Eurolygoje. Savo priešpaskutiniame Eurolygos sezone (2023–2024 m.) jis apskritai dar sugebėjo fiksuoti geriausius karjeros skaičius: 14,1 taško per 23 minutes, taip nusileisdamas tik Tornikei Shengeliai. Galiausiai amžius priminė apie save ir prieš metus italas paskelbė karjeros pabaigą.
Gasolis
Pau Gasolis
Penkerius metus atsisveikinimas netruko, bet istorija čia buvo panaši: katalonas atvyko baigti karjeros ten, kur ją pradėjo – Barselonos „Barcelona“ klube. P.Gasolis tuo metu buvo net 40-ties, praleidęs NBA 18 sezonų ir dukart ten tapęs čempionu. Tai, kad Š.Jasikevičius treniruos regiono legendą ir buvusį komandžioką, tapo tikra bomba Katalonijoje, nors buvo aišku, kad P.Gasolio vardas bus ryškesnis popieriuje, o ne aikštelėje. Juolab, jis atvyko nežaidęs pusantrų metų. 2020–2021 m. sezone Eurolygoje P.Gasolis sužaidė 7 mačus ir pelnė po 4,6 taško bei atkovojo 2,4 kamuolio. Po sezono jis baigė karjerą.
Gregas Monroe
Į Eurolygą G.Monroe buvo užsukęs 2019–2021 m., po savo 9 sezonų NBA. Vėliau jis į pajėgiausią planetos lygą išvyko darkart. Aukštaūgis Europoje gynė Miuncheno „Bayern“ ir Maskvos srities „Chimki“ garbę. G.Monroe buvo dominuojantis žaidėjas Miunchene (12,9 tšk. 6,8 atk. kam., 16,8 n.b.), solidžiai jis prisistatė ir Maskvoje (10,3 tšk., 6 atk. kam.), bet sausį buvo atsisveikinta dėl asmeninių priežasčių ir charakterio. Iki rudens G.Monroe buvo be darbo, bet per G lygą jis grįžo į NBA aplinką. 36-erių amerikietis prieš du sezonus baigė karjerą ir tapo treneriu „Pelicans“.
Dorellas Wrightas
Dar senesniais laikais žaidęs krepšininkas. Puolėjas buvo sužaidęs 11 sezonų už Atlanto, nors ten taip ir neprasiskynė vietos po saule – geriausią savo etapą išgyveno 2010–2012 m. „Golden State Warriors“ klube, kur rinko po 16,4 taško. Į Europą jis suko 2017-aisiais, pirmiausiai vykęs į Bosniją ir Hercegoviną, o po to debiutavęs Miuncheno „Bayern“ gretose. Nors stabiliai D.Wrightas ir neatrodė, buvo vienas kertinių „Bayern“ narių, pelnęs po 11,6 taško bei atkovodamas 5,4 kamuolio Eurolygoje. Tai ir buvo jo pikas Europoje, nes po metų Krasnodare ir Aleksandrovace jis baigė karjerą.
Mike‘as Scottas
Nemažai čia tenka minėti buvusių ar esamų ASVEL žaidėjų – M.Scottas yra tarp jų. Šiuo metu 38-erių amerikietis po dešimtmečio NBA 2022-aisiais pasuko Europos link. Pirma jo stotele tapo Nansi ekipa Prancūzijoje, kur jis dominavo, tad 2023 m. taip gavo šansą ASVEL. Jo metai Eurolygoje buvo nestabilūs, vieną vakarą jis galėjo vesti komandą į pergalę, o kitą rinkti -6 efektyvumo balus. Sezoną jis baigė su 10,4 taško ir 3,9 atkovoto kamuolio vidurkiais per 22 minutes. Po trumpo etapo Puerto Rike jis 36-erių baigė karjerą.
Stanley Johnsonas
Puolėjas 9 metus klajojo tarp NBA ir G lygos, kol atvyko į „Anadolu Efes“ gretas 2024-aisiais. Vis tik čia jis tapo visišku nusivylimu – 2 taškų žaidėju, kuris nenešė jokios naudos savo komandai. Apie tai, kad skirsis jo ir komandos keliai, buvo pradėta kalbėti anksti, o galiausiai tai įvyko vasarį – esą dėl šeimyninių priežasčių. Galiausiai jis taip ir liko JAV, grįžo į G lygą ir trumpas etapas Eurolygoje tapo tik praeitimi. Jis iki šiol rungtyniauja Japonijoje, kur pelno po 23 taškus ir pernai komandą vedė titulo link.
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