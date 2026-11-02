NBA suspendavo „Hawks“ naujoką

Krepšininkas nubaustas už tyčinį smūgį alkūne Naujojo Orleano „Pelicans“ gynėjui Bryce'ui McGowensui. Incidentas įvyko šeštadienio rungtynių ketvirtajame kėlinyje.
Į gynybą grįžtantis K. Flemingsas bėgo šalia B. McGowenso ir netikėtai smogė varžovui alkūne į galvą.
Po šio epizodo tarp abiejų komandų krepšininkų kilo konfliktas, todėl teisėjai buvo priversti peržiūrėti incidento vaizdo įrašą.
„Hawks“ gynėjui buvo skirta techninė pražanga ir jis pašalintas iš aikštės.
Atlanta Hawks guard Kingston Flemings has been suspended one game without pay for intentionally elbowing New Orleans Pelicans guard Bryce McGowens in the head. He’ll serve his suspension tomorrow against the Indiana Pacers. https://t.co/gLM3GPvcypREKLAMA— Michael Scotto (@MikeAScotto) November 2, 2026
NBA nusprendė skirti papildomą vienų rungtynių diskvalifikaciją, kurią K. Flemingsas atliks pirmadienį, kai Atlantos ekipa išvykoje susitiks su Indianos „Pacers“.
Aštuntuoju šių metų NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas K. Flemingsas šį sezoną vidutiniškai pelno po 7,1 taško, atkovoja po 2,9 kamuolio ir atlieka po 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjas iš žaidimo pataiko 47,6 proc. metimų, o jo tritaškių taiklumas siekia 38,5 proc.
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