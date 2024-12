NBA pripažino: teisėjai neužfiksavo svarbios Domanto Sabonio pražangos

Ginčijamas epizodas įvyko, kai „Spurs“ gynėjas Keldonas Johnsonas prametė antrąjį baudos metimą, likus 9,6 sekundės iki rungtynių pabaigos ir San Antonijaus komandai pirmaujant 125:122. Sakramento vidurio puolėjas D.Sabonis susikibo su „Spurs“ centru Victoru Wembanyama bandydamas atsikovoti kamuolį.

Nors teisėjų švilpukas tylėjo, NBA ataskaita parodė, kad būta pažeidimo.

„Sabonis užspaudžia ir laiko Wembanyama ranką, pradėdamas neleistiną kontaktą tarp abiejų žaidėjų kovojant dėl atšokusio kamuolio,“ – rašoma ataskaitoje.

Nepaisant to, Wemby pamušė kamuolį komandos draudams ir „Spurs“ pergalės nepaleido.

Per L2M Report, an incorrect non-call was made when Sabonis clamped and held Victor Wembanyama's arm. NBA says Sabonis initiated the illegal contact between the two players during the rebound. #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/i1OqntqByk