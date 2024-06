Naujasis „Lakers“ strategas – dukart NCAA čempionas Danas Hurley

Šiuo metu ruošiamas įspūdingos vertės kontraktas, kuriuo bus bandoma privilioti 51-erių strategą į vyrų krepšinį.

D. Hurley nuo 2001 metų dirba NCAA, o nuo 2018 m. stojo prie Konektikuto universiteto komandos vairo. Konektikuto ekipa NCAA pirmenybes laimėjo pernai ir šiemet, kai finale 75:60 pranoko Vakarų Lafajeto „Purdue Boilermakers“ krepšininkus.

Skelbiama, kad D. Hurley visada buvo „Lakers“ prioritetų viršuje dėl savo gebėjmo ugdyti jaunus talentus, o trenerio puolimo schemų genialumu ne sykį susižavėjimą klubo viduje buvo išreiškęs ir LeBronas Jamesas.

Ilgą laiką kaip vienu iš realiausių kandidatų perimti Los Andželo ekipos vairą buvo minimas buvęs krepšininkas J.J Redickas.

BREAKING: The Los Angeles Lakers are targeting Connecticut’s Dan Hurley to become the franchise’s next coach and are preparing a massive, long-term contract offer to bring the back-to-back national champion to the NBA, sources tell ESPN. pic.twitter.com/6WPrigPvAW