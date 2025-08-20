Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

N.Hayesas-Davisas apie ryšį su Š.Jasikevičiumi: atnešiau jam titulą, tad jis manęs ilgėsis

2025-08-20 10:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 10:31

Vienu skambiausių šios vasaros perėjimų iš Eurolygos į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) tapo Nigelo Hayeso-Daviso persikėlimas į Fynikso „Suns“ komandą.

N.Hayesas-Davisas išvyksta į NBA (Scanpix nuotr.)

0

Vis tik pats Eurolygos čempionu su Stambulo „Fenerbahče“ klubu tapęs amerikietis teigė, kad sprendimas nebuvo labai sudėtingas.

„Jei atvirai, nebuvo labai sunku priimti šį sprendimą. Žinau, kad tai nepatiks „Fenerbahče“ gerbėjams, bet grįžti į NBA visada buvo mano pagrindinis tikslas“, – bendraudamas su „Socrates“ teigė puolėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N.Hayesas-Davisas pasisakė ir apie savo ryšį su jau buvusiu savo treneriu Šarūnu Jasikevičiumi.

„Be abejo, kad jis manęs pasiilgs. Esu geriausias žaidėjas, kokį jis kada nors treniravo. Atnešiau jam Eurolygos čempiono titulą, tad faktas, kad jis manęs ilgėsis.

Galite matyti, koks puikus treneris jis yra ir man labai patinka jo noras nugalėti. Dirbdami daug metų kartu pasiekėme tą tašką, kai aš jau žinojau ką ir kada jis pasakys. Mes turėjome tokį trenerio ir žaidėjo ryšį, apie kurį svajoja visi treneriai“, – kalbėjo N.Hayesas-Davis.

30 metų 203 cm ūgio amerikietis į NBA grįš po 7 Europoje praleistų sezonų. 2019–2021 metais N.Hayesas-Davisas atstovavo Kauno „Žalgiriui“.

