O.Matulionis lieka Ispanijoje, bet keičia komandą

34 metų 200 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną atstovavo Fuenlabrados „Urbas“ komandai, kuri taip pat žaidė antroje ispanų lygoje.
Lietuvis per 19 minučių pelnė 6,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 7 naudingumo balus.
Būtent Ispanijoje prabėgo didžioji lietuvio karjeros dalis – šioje šalyje su vieno sezono pertrauka jis žaidžia jau nuo 2013 metų.
