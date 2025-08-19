Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

O.Matulionis lieka Ispanijoje, bet keičia komandą

2025-08-19 14:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 14:52

Antroje Ispanijos lygoje rungtyniaujanti Maljorkos „Baquet Palma“ ekipa paskelbė apie kontraktą su lietuviu Osvaldu Matulioniu.

O.Matulionis lieka Ispanijoje

Antroje Ispanijos lygoje rungtyniaujanti Maljorkos „Baquet Palma“ ekipa paskelbė apie kontraktą su lietuviu Osvaldu Matulioniu.

0

34 metų 200 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną atstovavo Fuenlabrados „Urbas“ komandai, kuri taip pat žaidė antroje ispanų lygoje.

Lietuvis per 19 minučių pelnė 6,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 7 naudingumo balus.

Būtent Ispanijoje prabėgo didžioji lietuvio karjeros dalis – šioje šalyje su vieno sezono pertrauka jis žaidžia jau nuo 2013 metų.

