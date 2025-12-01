Mykolas Paulavičius iškilmingai apdovanotas „Žalgirio“ arenoje: įvertintas už sėkmingą Dakarą ir Lietuvos vardo garsinimą

Apdovanojimą sportininkui įteikė Lietuvos motociklų federacijos prezidentė Giedrė Leskauskienė.
Mykolas teigia, kad toks įvertinimas buvo netikėtas, tačiau labai malonus: „Po Dakaro tempo nesumažinau — toliau aktyviai tęsiau sezoną kaip SSV bagio navigatorius Pasaulio čempionate. Apdovanojimai tarsi pasimiršta, o darbas tęsiasi. Todėl šis įvertinimas buvo tikrai maloni staigmena.“
Tvirtas finišas Dakare
2024-ųjų Dakaro ralyje Mykolas užėmė 73-ią vietą bendroje įskaitoje ir 63-ią poziciją „Rally 2“ klasėje.
Jis Dakarą vadina „motociklų olimpiada“, o finišą — ne tik sportiniu rezultatu, bet ir asmeniniu brandos išbandymu.
Vienas sudėtingiausių momentų jį užklupo maratoninėje dienoje, kai motociklas nebeužsikūrė: „Pagalvojau — va čia ir baigsis trijų metų darbas. Bet patirtis neleido pasiduoti ir pavyko išsisukti.“
Fizinis krūvis jo negąsdino: „Prie hard enduro sąlygų esu pripratęs. Kai būdavo sunkiau, man tai net teikė motyvaciją — žinojau, kad visiems sąlygos vienodos.“
Palaikymas ir komanda
Mykolas ypač pabrėžia artimųjų ir komandos žmonių indėlį: „Artimiausi draugai, šeima, vadybininkas Tomas Čerkasas, treneriai Mantas Strolia ir Mindaugas Pocius bei pagrindinis rėmėjas Planet Super Food Lietuva — jie visi manimi patikėjo. Net Dakaro žiūrovai tikėjo, kad supermaistas gali duoti tiek jėgų, kad kalnus nuverstų.“
Socialinių tinklų palaikymas jį vis dar pasiekia kas kelias minutes — tai, kaip pats juokauja, ir yra „maža Dakaro piloto šlovės dalis“.
Naujas karjeros etapas – navigatoriaus vaidmuo
Iškart po Dakaro Mykolas buvo pakviestas į bagio komandą kaip navigatorius ir per šį sezoną sudalyvavo beveik šešiose Rally Raid varžybose, užpildydamas visą metų grafiką.
„Tai visiškai naujas kampas į motosportą. Išmokau daug taktikos, trasos skaitymo ir komandinio darbo subtilybių“, – sako jis.
Žvilgsnis į ateitį
Mykolas pirmą kartą per trejus metus turės laisvą gruodį, kurį skirs šeimai, tačiau sako, kad mintys apie sportą niekur nedingsta: „Tikrai galvoju apie sugrįžimą į Dakarą. Bet noriu grįžti maksimaliai pasiruošęs — su stipria komanda, pakankamu biudžetu ir aiškiu planu.“
Jo žinutė jauniems sportininkams: „Svajokite atsakingai. Dakaras yra beprotiškai sunkus, nepatogus ir reikalaujantis visko. Geriau pirmiausia susikurti stabilų pagrindą — mokslus, darbą, verslą — ir tada keliauti į Dakarą už savo lėšas.“
