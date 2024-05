Mykolas Alekna „Deimantinės lygos“ varžybose pranoko visą disko metimo elitą

Be didesnės konkurencijos varžybose laimėjo Mykolas Alekna, kuris geriausiu – ketvirtuoju – bandymu diską nusviedė net 70,70 m (X – 69,94 – 67,44 – 70,70 – X – 68,18).

Nė vienas kitas varžybų dalyvis nepasiekė 70 m ribos.

Antrasis varžybose buvo australas Matthew Denny, kuris geriausiu bandymu numetė 67,74 m, o trečiasis – pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis, kuris užfiksavo 67,49 m.

Metimai nesusiklostė kitai disko metimo žvaigždei – slovėnui Kristjanui Čehui. Šis numetė tik vieną užskaitomą metimą, o diskas nuskriejo 64,64 m. Jis užėmė 7-ą vietą.

Ain’t no one stopping the world record holder 🙅‍♂️



Alekna Mykolas surpasses 70 meters once again, throwing 231-11 (70.70m) to win the men’s discus! #RabatDL



📸: @GorczynskaMarta for @Diamond_League pic.twitter.com/QmyoAcWEiZ