TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Motiejūnas pergalingai startavo „Crvena Zvezda“ gretose – įveikė Jasikevičiaus auklėtinius

2025-10-10 23:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 23:04

Eurolygoje įvyko prieš sezoną neplanuotas lietuvių susidūrimas.

D.Motiejūnas solidžiai debiutavo Serbijos klube

0

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/2) namie 81:86 (17:25, 13:18, 18:13, 33:30) krito prieš Donatu Motiejūnu pasipildžiusią Belgrado „Crvena Zvezda“ (1/2).

Pirmuosius mačo taškus pelnė „Crvena Zvezda“ gretose debiutavęs D.Motiejūnas, o serbai greitai atsiplėšė 10:2. Vis dėlto dviženklę persvarą jie pasiekė tik antrajame kėlinyje, po Yago dos Santoso baudų metimų – 27:17.

Prieš pat ilgąją pertrauką Belgrado klubas atsiplėšė net 43:27, o skirtumą tik nežymiai sušvelnino Tariko Biberovičiaus tritaškis.

Po ilgosios pertraukos situaciją ir toliau kontroliavo svečiai, nors Mikaelis Jantunenas ketvirtajame kėlinyje sušvelnino deficitą iki penkių taškų (59:64). Paskutinę minutę intrigą dar pakurstė Bonzie Colsono tritaškis (75:78), bet lemiamu metu serbams pavyko atsilaikyti baudų metimų maratone.

D.Motiejūnas per 15 minučių surinko 13 taškų (5/5 dvitaškių, 3/6 baudų metimų), 6 atkovoti kamuolius, 3 pražangas, 6 išprovokuotas varžovų nuobaudas ir 19 naudingumo balų.

„Fenerbahče“ rungtynėms registravo metus rungtyniavusį Scottie Wilbekiną, nors ant parketo gynėjas ir nepasirodė.

„Crvena Zvezda“ laimėjo pataikiusi vos 6 tritaškius (20 bandymų, 30 procentų tikslumas, bet kova dėl kamuolių laimėjo 42:35.

Dar vienas lietuviškas akcentas buvo teisėjų korpuse – rungtynėms švilpė Gytis Vilius.

„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris (9 išpr. praž.) ir Bonzie Colsonas (4/5 tritaškių) po 19, Mikaelis Jantunenas 15 (1/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Devonas Hallas 9 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Wade'as Baldwinas 8 (8 rez. perd.).

„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 20 (12 atk. kam., 6/8 dvitaškių), Tysonas Carteris 15 (3/6 tritaškių), Donatas Motiejūnas 13 (6 atk. kam., 5/5 dvitaškių), Jordanas Nwora 11 (4/5 dvitaškių), Codi Milleris-McIntyre'as 10 (7 rez. perd., 4 klaidos), Yago dos Santosas 9 (4 klaidos).

