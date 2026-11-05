Moterų ledo ritulio rinktinė nusileido Ukrainai

Kitas rungtynes lietuvaitės žais penktadienį, lapkričio 6 dieną, 15 valandą su Rumunijos rinktine.
Dvikovoje su Ukraina vienintelį įvartį mūsiškėms pelnė geriausia rungtynių žaidėja pripažinta Ana Kondratjeva (33:54, Viktorija Bukolova).
Lietuvos rinktinė buvo pranašesnė ir pagal metimus (71 prieš 49) ir pagal smūgius į vartų plotą (36 – 25). Europos Tautų taurės D grupėje dar žaidžia Rumunijos ir Turkijos rinktinės.
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