Moterų krepšinio pradžia – kaip atrodė pirmosios lietuvių emigrantės organizuotos rungtynės?

1890-aisiais moterų sportas buvo plačiai pasmerktas. Šiuolaikinių olimpinių žaidynių įkūrėjas baronas Pierre'as de Coubertinas pavadino šią veiklą „nepadoria“, o prestižinis žurnalas „The Atlantic“ netgi moterų važinėjimą dviračiu vadino „piktybišku“.

Visgi tokios eros normos neatgrasė Masačusetso koledžo kūno kultūros direktorės Sendos Berenson surengti pirmąsias koledžo moterų krepšinio rungtynes ​​1893 m. pavasarį.

Vos metus prieš šias rungtynes žydų kilmės emigrantė iš Lietuvos Senda Berenson perskaitė apie krepšinį ir J. Naismitho sukurtas taisykles. Pirmajame sužaistame mače pati S. Berenson ir teisėjavo.

Sporto salėje ant lubų pakabinti du šiukšlių maišai tarnavo kaip lankai. Konkurentės, apsivilkusios ilgomis tamsiomis suknelėmis, žaidė du kėlinius po 15 min su 10 minučių pertrauka tarp jų. Kiekviena komanda už vieną taiklų metimą pelnydavo po tašką.

Rungtynes stebėjo apie 800 linksmų studenčių, kadangi vyrams moterų sporte nebuvo galima dalyvauti, o mačas baigėsi antrakursių naudai 5:4.

Praėjus beveik šimtmečiui po šio įvykio S. Berenson, kuri tapo žinoma kaip „Moterų krepšinio motina“, sulaukė pripažinimo kaip viena iš krepšinio kūrėjų ir po mirties buvo įtraukta į Naismith krepšinio šlovės muziejų.

1868 m. kovo 19 d. Butrimonyse, Lietuvoje gimusi S. Berenson su šeima emigravo į Ameriką po to, kai per gaisrą žlugo tėvo medienos verslas. Nuskurdę Berensonai apsigyveno Bostone, kur Senda susidomėjo muzika, literatūra ir menu.

Norėdama pagerinti savo apgailėtiną fizinį pasirengimą, S. Berenson studijavo švedų gimnastiką – į tempimą ir pratimus orientuotą discipliną – Bostono gimnastikos akademijoje. S. Berenson ši veikla taip patiko, kad ji tapo fizinio pasiruošimo ir gimnastikos propaguotoja, labai nuvildama jos brolį Bernardą, kuris norėjo, kad ji ir toliau mokytųsi fortepijono subtilybių.

