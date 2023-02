Lietuvos moterų rinktinės treneris Grigas: „Liko du lemiami mūšiai”

Jean-Aime Toupane‘o vadovaujamos krepšininkės pirmoje tarpusavio dvikovoje praėjusių metų lapkritį Vilnev d‘Aske sutriuškino lietuves 83:56. Mūsiškės ypač daug klydo (31 klaida), tačiau pranoko varžoves kovoje dėl atšokusių kamuolių (33:26), be to, žaidė be ankstesnėse rungtynėse čiurnos traumą patyrusios Justės Jocytės.

Jau šį penktadienį į treniruočių stovyklą pradėsiančios rinktis Lietuvos krepšininkės tikisi į aikštę išbėgti stipriausios sudėties. Savų sirgalių palaikoma Lietuvos moterų rinktinė turi puikias galimybes po ilgos petraukos prasimušti į pagrindines Europos čempionato varžybas.

REKLAMA

„Penktadienį pradedame treniruočių stovyklą. Tiesa, iš pradžių turėsime ne visas žaidėjas, kitos dar turės rungtynes savo klubiniuose čempionatuose ir prie rinktinės prisijungs savaitgalį, – pasakojo Lietuvos rinktinės vyr. treneris Rimantas Grigas. – Liko du lemiami mūšiai, vienas iš jų namuose, prieš savus žiūrovus, jiems ir ruošimės atsakingai.“

REKLAMA

Per visą Lietuvos moterų krepšinio istoriją Lietuva ir Prancūzija žaidė 26 tarpusavio mačus, iš kurių prancūzės laimėjo 18. Pirmą kartą komandos susitiko dar 1938 metais, kuomet pergalę rezultatu 20:14 iškovojo Lietuva.

Šiose rungtynėse Lietuvos rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė turės galimybę palypėti visų laikų rezultatyviausių krepšininkių sąraše. Šiuo metu su 1777 taškais (per 154 rungtynes) Petronytė rikiuojasi trečia. Antroje vietoje esanti Sandra Valužytė-Linkevičienė per karjerą rinktinėje pelnė 1782 taškus (per 168 rungtynes). Rezultatyviausia visų laikų Lietuvos moterų rinktinės krepšininkė yra Jurgita Štreimikytė-Virbickienė – 2101 taškas per 157 rungtynes.

Europos čempionato atrankos rungtynės Lietuva-Prancūzija vyks vasario 9 d. Vilniuje „Jeep“ arenoje (Ozo g. 14a). Rungtynių pradžia 19:30 val., įėjimas į rungtynes nemokamas.