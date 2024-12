Monstrišką dėjimą įkrovęs Matas Buzelis rungtynių San Antonijuje nebaigė dėl sužeidimo

Vos prieš dvi dienas M. Buzelis buvo sužaidęs savo karjeros rungtynes ir pelnęs 20 taškų, o sėkmingą atkarpą pratęsė ir ketvirtadienio naktį.

San Antonijaus komanda žaidė be savo žvaigždžių Victoro Wembanyamos ir įžaidėjo Chriso Paulo.

M. Buzelis nugalėtojų gretose per 18 minučių surinko 11 taškų (2/4 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, bet prasižengė 4 kartus bei padarė 1 klaidą.

20-metis lietuvis antrajame kėlinyje pasižymėjo įspūdingu dėjimu pataisydamas komandos draugo metimą ore. Po šio epizodo rungtynių komentatorius panaudojo terminą „Buzi nights“ (liet. Buzelio naktys) ir džiaugsmingai rėkė į mikrofoną.

Tačiau likus žaisti daugiau nei dvejoms minutėms M.Buzelis susitrenkė nosį kovodamas dėl kamuolio. Jam pradėjo bėgti kraujas, iš karto pats nuėjo prie komandos gydytojų ir daugiau nebežaidė.

M. Buzelio dėjimas:

