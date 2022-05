Mirė legendinis NBA krepšininkas Bobas Lanieras

„Daugiau nei 30 metų Bobas kaip ambasadorius talkino Davidui Sternui, vėliau – ir man. Jis keliavo po pasaulį ir diegė žmonėms krepšinio vertybes, teigiamai paveikė jaunų žmonių gyvenimus. Bobas būna vienas geriausių ir nuoširdžiausių žmonių, kuriuos esu sutikęs“, – teigė NBA komisaras Adamas Silveris.

B.Lanieras NBA žaidė nuo 1970-ųjų iki 1984-ųjų. Aštuonis kartus jis žaidė „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, kartą tapo jų MVP. Jis dešimtmetį praleido Detroito „Pistons“ klube, paskui ketverius metus atstovavo Milvokio „Bucks“.

NBA Commissioner Adam Silver’s statement regarding the passing of Bob Lanier. pic.twitter.com/8GD9BhKt7C