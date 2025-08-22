Mindaugas Kasperūnas: „Klubui reikia sprendimų, kurie duotų impulsą komandai: stiprios trenerio lyderystės ir daugiau lietuvių žaidėjų aikštėje“

Aš tikiu, kad „Žalgiris“ gali būti stipriausias klubo ir miesto ryšys. Klubas, kuriuo didžiuojasi vilniečiai, kurio rungtynės sutraukia pilnas tribūnas, o komanda tampa tikra bendruomenės jėga. Būtent dėl to kandidatuoju į „Žalgirio“ vadovo poziciją – kad šią viziją paverstume realybe.
Mano vizija
1. Aiški struktūra Sėkmė prasideda nuo profesionalios komandos už aikštės ribų. Todėl administracijoje būtinos dvi svarbios grandys – sporto direktorius ir akademijos vadovas. Tai žmonės, kurie atsakingai formuos sporto politiką ir jaunimo ugdymo kryptį. 2. Bendruomenės stiprinimas „Mūsų Žalgiris“ – tai ne tik šūkis. Tai gyvas ryšys su vilniečiais. Mano tikslas – kad tribūnos vėl taptų vieta, kur žmonės renkasi iš pasididžiavimo, iš tikėjimo ir bendros emocijos. Klubas turi veikti atvirai, kad kiekvienas sirgalius jaustųsi tikru šios komandos dalimi.
3. Skaidrus valdymas Aiški atsakomybė ir skaidri komunikacija – tai pagrindas, kad visi žinotų, kuo klubas gyvena ir kur juda. Bendruomenė turi turėti galimybę dalyvauti, išgirsti, būti išgirsta.
4. Sportinė kryptis Futbolas yra mūsų širdis. Klubui reikia sprendimų, kurie duotų impulsą komandai: stiprios trenerio lyderystės ir daugiau lietuvių žaidėjų aikštėje. Tai ne tik sportinė vertė, bet ir ryšys su miesto tapatybe. Mano tikslas Sukurti „Žalgirį“, kuris priklauso mums visiems – su profesionalia struktūra, skaidria veikla, atvira bendruomene ir komanda, už kurią sirgsime ne iš pareigos, o iš tikro pasididžiavimo. --- Trumpai tariant: aš kandidatuoju tam, kad „Žalgiris“ taptų Vilniaus komanda iš didžiosios raidės. Mūsų klubu, mūsų pasididžiavimu, mūsų ateitimi.
