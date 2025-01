Milanas toliau augina akcijas: Zacho LeDay rekordas padėjo parblokšti Eurolygos čempionus

Tuo tarpu graikai pralaimėjo trečią kartą per paskutines keturias rungtynes.

Pralaimėjusių gretose Marius Grigonis dėl nugaros traumos vis dar nežaidė. Svečiai į duobę įkrito po didžiosios pertraukos.

Trečiojo kėlinio pabaigoje šie praleido oponentų spurtą 9-0, po kurio skirtumas išaugo iki 16 taškų (50:66). Dviženkliu jis tapo pirmą kartą susitikime. Lemiamo ketvirčio metu Atėnų klubas priartėjo iki 9 taškų (59:68), tačiau intrigos atkurti nepavyko.

😤🔥 Zach LeDay was the main character in Armani Milano´s W over Panathinaikos! pic.twitter.com/VcHLUXcb14