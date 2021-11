Mike'as Jamesas vėl įsivėlė į konfliktą su treneriu ir patraukė į rūbinę

Jis užfiksuotas buvo ketvirtajame kėlinyje tarp „AS Monaco“ lyderio Mike‘o Jameso ir vyriausiojo klubo trenerio Zvezdano Mitrovičiaus.

Krepšininkas su strategu įsivėlė į karštą diskusiją ir vėliau keliavo ne ant suolo, o iškart į rūbinę.

Pats treneris šį incidentą pakomentavo labai paprastai: „Aš tiesiog pasodinau jį ant suolo“.

Nors po šio momento vėliau M.Jamesas ir sugrįžo bei prisėdo ant atsarginių suolelio, tačiau daugiau rungtynėse taip ir nepasirodė.

Mike James went to the locker room after an argument with coach Zvezdan Mitrovic. pic.twitter.com/EUM8iY6qa4