TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi nesėkmingai atliko „panenka“ baudinį, Majamio „Inter“ pralaimėjo prieš „Charlotte“

2025-09-14 11:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-14 11:47

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 0:3 nusileido „Charlotte“ futbolininkams.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 0:3 nusileido „Charlotte“ futbolininkams.

1

L. Messi sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį turėjo galimybę išvesti Majamio „Inter“ į priekį. Visgi argentiniečiui nepavyko „panenka“ stiliumi realizuoti vienuolikos metrų baudinio, silpną smūgį užtikrintai atrėmė vartininkas Kristijanas Kahlina.

Vos po kelių minučių Idanas Toklomati tiksliu smūgiu išvedė „Charlotte“ į priekį 1:0. Pastarasis antrajame kėlinyje dar kartą nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0, o susitikimo pabaigoje realizavęs vienuolikos metrų baudinį įtvirtino pergalę 3:0.

L. Messi paskutinį kartą nerealizavęs 11 m baudinio buvo 2022 m. pasaulio futbolo čempionato grupės etapo rungtynėse su Lenkija.

„Manau, kad vienas dalykas, kurio negalime daryti, tai būti nesąžiningais ar kažką kaltinti. Akivaizdu, kad jei kas nors padėjo mums laimėti viso sezono metu, tai buvo Leo“, – po rungtynių kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

