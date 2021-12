„Mercedes“ atsisakė teikti apeliaciją – Maxas Verstappenas lieka čempionu

„Abu Dabį palikome patys nesuvokdami, kas nutiko. Mes suprantame, kad pralaimėjimai yra sporto dalis, tačiau šį kartą jausmas buvo kitoks. Atrodė, kad mes praradome tikėjimą lenktynių sportu. Visada manėme, kad pergalių reikia nusipelnyti, o tai, kas nutiko sekmadienį, daugeliui iš mūsų pasirodė neteisinga. Sekmadienį pateikėme protestus todėl, kad lemiamu lenktynių metu teisėjai pritaikė naujas saugos automobilio fazės taisykles.

Prieš jų pritaikymą Lewisas turėjo didžiulę persvarą ir artėjo prie titulo. Protestus pateikėme todėl, kad pasigedome sportinio sąžiningumo. Nuo tada konstruktyviai bendravome su FIA ir sutarėme, kad būtina aiškiau apibrėžti visas taisykles, jog ateityje nekiltų panašių nesusipratimų.

Sveikiname FIA už jų sprendimą sukurti specialią komisiją, kuri tirs tai, kas nutiko Abu Dabyje. FIA dabar bus atsakinga už tai, kad lenktynių taisyklės būtų patobulintos ir kad jos neliktų pilkųjų zonų. Dėl šios priežasties mes atsisakėme galimybės teikti apeliaciją“, – teigiama „Mercedes“ pranešime.

