„Meistro kodo“ Lietuvos tinklinio čempionate – pratęstas VU pergalingas kelias

Vilniečiai (12 tšk.) savo aikštėje 3-0 (25:20, 25:12, 25:18) pranoko Vilniaus rajono sporto centro ekipą ir šventė ketvirtąją pergalę iš tiek pat galimų.

Nugalėtojams 15 taškų pelnė Andžejus Savostenokas, 13 – Artūras Vasiljevas. Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai žaidė Tomašas Veštortas.

„Priešininkai per daug nespaudė su padavimais, sėkmingai priiminėjome kamuolius ir labai daug žaidėme per centrą. Dėl to viskas neblogai gavosi. Trečiajame sete buvo atlikti keitimai, todėl buvo kiek sunkiau, bet vėliau atsarginiai įsižaidė ir pratęsė mūsų gerą žaidimą. Šiemet turime tikrai gerą komandą, todėl sieksime pirmos vietos reguliariame sezone“, – kalbėjo VU žaidėjas Albertas Tomaševičius.

Su dviem taškais liekančios Vilniaus rajono sporto centro treneris Vidmantas Balys nebuvo nusivylęs savo auklėtinių pasirodymu.

„Vaikinai kiek galėjo, tiek stengėsi. Dalinai įvykdėme užduotis, kurias turėjome. Pirmaujant trečiajame sete, mūsiškiams tiesiog pritrūko patirties“, - teigė jis.

Į antrąją poziciją pakilo Marijampolės „Sūduva“ (9 tšk.), kuri intriguojančioje akistatoje savo aikštėje 3-0 (25:18, 27:25, 27:25) pranoko į trečiąją vietą smuktelėjusią „Vilnius Tech“ (9 tšk.) komandą.

Šeimininkams 18 taškų pelnė Armandas Bielskus, 13 – Jonas Rakickas. Svečių ekipoje 19 taškų surinko Vilius Rimkevičius.

Kitose rungtynėse Alytaus „Ulta“ (6 tšk.) svečiuose 3-0 (25:21, 25:20, 25:14) palaužė autsaiderę Raseinių „Lūšies Volley“ (1 tšk.) komandą.

Alytaus klubui 15 taškų pelnė Nedas Danulevičius, 10 – Audrius Kasparavičius, 9 – Matas Navarskas. Raseinių ekipoje 12 taškų surinko Justinas Laurinavičius, 10 – Aurimas Dyglys.

Kitos „Meistro kodo“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionato rungtynės bus žaidžiamos gruodžio 14-15 dienomis.

Tuo tarpu dvi stipriausios Lietuvos vyrų komandos tęsia dominavimą Latvijos-Lietuvos lygoje. Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ savo aikštėje 3-0 (25:9, 25:9, 25:8) sutriuškino „Svete“ ekipą, o Gargždų „Amber Volley“ savo žiūrovų akivaizdoje 3-1 (25:17, 24:26, 25:20, 25:13) pranoko „Ventspils“ komandą.

Šiauliečius į priekį vedė Artūras Vincėlovičius (17 tšk.) ir Tomas Rogal (11 tšk.).

Gargždų komandoje rezultatyviausiai žaidė Linas Starkutis (20 tšk.), Daumantas Katinas (15 tšk.) ir Andrejus Čmirovas (13 tšk.).

„Elga-Grafaitė-S-Sportas“ su maksimaliais 24 taškais pirmauja Vakarų grupėje, o „Amber Volley“ (18 tšk.) su vieninteliu pralaimėjimu užima antrąją vietą.

Intriguojančiame moterų lygos jaunimo mūšyje – vilniečių pergalė

„Teida“ Lietuvos moterų tinklinio lygoje savaitgalį įvyko dar viena intriguojanti talentingų žaidėjų pagrindu sudarytų Vilniaus ir Kauno komandų akistata.

Šįkart Vilniuje vykusiose rungtynėse VMSM „Sostinės tauro-VTC“ klubas po atkaklios kovos 3-2 (20:25, 25:19, 24:26, 25:16, 15:10) palaužė KSM „Starto-Viktorijos-Svajos“ tinklininkes.

Nugalėtojoms 23 taškus pelnė Anastasija Jesipenko, 17 – Barbora Rakauskaitė, 13 – Arina Petuchova.

Kauniečių gretose 16 taškų surinko Rusnė Kalendraitė, 15 – Justė Vilimaitė.

Kitose rungtynėse įvyko studenčių derbis – Vilniaus universiteto (VU) ekipa išvykoje 3-0 (25:18, 25:19, 25:11) pranoko Kauno LSU komandą.

VU ekipai 14 taškų pelnė Jovita Bukantytė, 10 – Dominyka Naudužaitė. LSU klube išsiskyrė Laura Simanavičiūtė (11 tšk.) bei Eva Dambrauskaitė (9 tšk.).

Visas penkerias rungtynes laimėjusi VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa (14 tšk.) pirmauja čempionate, o antroje vietoje rikiuojasi KSM „Startas-Viktorija-Svaja“ (7 tšk.).

Kitą savaitgalį prie čempionato prisijungs Jonavos „Aušrinės“ ekipa, kuri namuose susitiks su VU ir VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komandomis.