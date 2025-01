Mažumoje likęs „Real“ klubas emocingose rungtynėse Ispanijoje iškovojo dramatišką pergalę

Pirmajame kėlinyje „Real“ vartininkui Thibaut Courtois ne kartą teko gelbėti savo komandą. Tiesa, kartą po jo atremto smūgio kamuolys atsidūrė po Hugo Duro kojomis ir jam beliko pasiųsti kamuolį į vartų tinklą.

Antrajame kėlinyje baudos aikštelėje krito Kylianas Mbappe ir į „Valencia“ vartus buvo skirtas 11 metrų baudinys. Jį realizuoti bandė Jude`as Bellinghamas, bet jo smūgis pateikė į vartų virpstą.

Visgi, netrukus kamuolį į varžovų vartus „Real“ jau siuntė. K. Mbappe baudos aikštelėje gavęs kamuolį puikiai jį suvaldė ir prasimetus pro vartininką pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. Tiesa, perdavimo metu K. Mbappe buvo nuošalėje ir įvartis įskaitytas nebuvo.

Toliau mačas klostėsi dar dramatiškiau, nes 78-ąją minutę iš aikštės buvo išvytas Vinicius Junioras. Brazilas nepatenkintas varžovų vartininko bandymu jį pakelti nuo žolės pastūmė varžovą į kaklą ir teisėjui po VAR peržiūros neliko nieko kito, kaip parodyti jam raudoną kortelę.

Tuo nepatenkintas Vinicius Junioras bandė pulti teisėją, bet komandos draugą sulaikė Antonio Rudigeris.

Vinicius Jr. was shown a red card after this incident with Valencia's keeper was reviewed by VAR. pic.twitter.com/3VhfOJL4On