Matas Buzelis Fynikse vienintelius taškus „iš žaidimo“ pelnė dėjimu

Matas Buzelis pralaimėtojų gretose per 24 žaidimo minutes surinko 5 taškus (1/3 dvit., 0/3 trit., 3/3 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, tačiau po sykį suklydo ir prasižengė.

Kaip jau įprasta, lietuvis pasižymėjo dėjimu. Tai buvo vienintelė jo tiksli ataka „iš žaidimo“.

Matas Buzelis with an insane lob catch and finish in transition pic.twitter.com/KhfXEdFDol