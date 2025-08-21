Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Markkanenas buvo blankus, bet suomiams tai nesutrukdė laimėti

2025-08-21 20:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 20:38

Tvirtą pergalę draugiškame mače įsirašė Suomijos krepšininkai.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

Tvirtą pergalę draugiškame mače įsirašė Suomijos krepšininkai.

0

Šie namuose 106:87 (27:19, 35:24, 22:24, 22:20) susitvarkė su Lenkijos rinktinės iššūkiu.

Nugalėtojų gretose neblizgėjo Lauri Markkanenas, tačiau suomiai surado kelią į pergalę ir patys. 18 taškų įmetė Olivier Nkamhoua (6/9 dvit., 1/1 trit., 3/5 baud.), 16 pelnė Eliasas Valtonenas, po 10 – Jacobas Grandisonas ir Miikka Muurinenas.

L. Markkanenas per 18 minučių pelnė 6 taškus (0/7 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo 7, perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Lenkams 17 taškų surinko Jordanas Loydas (4/5 dvit., 3/8 trit.), 16 pelnė Andrzejus Pluta (4/7 trit., 7 rez. perd.), 12 pridėjo Michalas Michalakas.

