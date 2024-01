Mariaus Grigonio ekipa namuose nugalėjo „Partizan“

Serbams tai buvo trečiasis pralaimėjimas per pastaruosius keturis mačus Eurolygoje. M.Grigonis per 25 minutes pelnė 10 taškų (2/2 dvit., 1/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas, padarė 2 klaidas, 4 sykius prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

Pirmuosius tris kėlinius vyko atkakli kova, o pergalingą persvarą aikštės šeimininkai įgijo per lemiamą ketvirtį. Pastarieji jį atidarė atkarpa 6-0 ir ėmė tolti (64:58), o netrukus jau džiaugėsi ir 9 taškų persvara (71:62). Per likusias 5 minutes svečių bandymai pasivyti buvo nesėkmingi. Atėnų klubas surasdavo atsaką į rezultatyvius oponentų išpuolius ir mačo pabaigoje susikrovė dviženklį pranašumą, kas galutinai užtvirtino pergalę – 84:71.

Nugalėtojai dvitaškius realizavo net 71 proc. taiklumu (22/31). Laimėti nesutrukė net ir 18 padarytų klaidų.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 21 (6/10 dvit., 1/4 trit., 6/6 baud., 5 kld.), Kostas Mitoglou 16 (7 atk. kam.), Mathiasas Lessortas 14 (9 atk. kam.), Kostas Sloukas ir Marius Grigonis po 10, Kostas Antetokounmpo 6.

„Partizan“: Perry Dozieras 16 (3/7 dvit., 3/6 trit., 1/2 baud., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 6 per. kam., 28 n. b.), Jamesas Nunnally 13, Alenas Smailagičius 11, Bruno Caboclo 8, Jaleenas Smithas ir Balsa Koprivica po 6.

