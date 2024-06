Margaspalvė Kazio Maksvyčio kariauna: nuo MVP apdovanojimų ir titulų iki milžiniškų nusivylimų

Rinktinės dvyliktuke yra net keturi praėjusio sezono žalgiriečiai, vienas NBA žaidėjas, o aštuoni žaidėjai iš dvylikos praėjusį sezoną žaidė stipriausiame senojo žemyno krepšinio turnyre – Eurolygoje.

Portalas tv3.lt trumpai apžvelgia, kokį praėjusį sezoną turėjo kiekvienas, galutiniame dvyliktuke atsidūręs žaidėjas vyksiantis į liepos 2-7 dienomis Puerto Rike vyksiantį olimpinį atrankos turnyrą.

Beje, įdomu tai, kad rinktinėje yra net septyni kairiarankiai žaidėjai.

Rokas Jokubaitis

Pagrindinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas praėjusį sezoną rungtyniavo „Barcelona“ ekipoje ir panašu, kad ateinantį sezoną ten jau nebesugrįš.

Kol kas neaišku, kur galėtų būti ir sekanti krepšininko stotelė, nors dar šių metų pavasarį buvo kalbama, kad vienu iš favoritų susigrąžinti lietuvį yra Kauno „Žalgiris“.

Panašu, kad naujų karjeros krypčių pasiieškoti jau pats metas, kadangi dauguma krepšininko žaidimą sekusių krepšinio sirgalių bei pats žaidėjas tikėjosi, kad šis sezonas bus solidesnis nei ankstesni du, tačiau taip neįvyko.

Sezonas nebuvo itin sėkmingas nei pačiam krepšininkui, nei „Barcelona“ klubui, kuris Eurolygoje neprasimušė į finalo ketvertą, o ACB lygos pusfinalio serijoje 0:3 nusileido „Real“ klubui.

R. Jokubaitis praėjusį sezoną Eurolygoje aikštėje vidutiniškai praleido po 15 minučių, pelnė po 5,3 taško bei atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

Lukas Lekavičius

Kauno „Žalgirio“ klubui atstovavęs įžaidėjas atsigavo antroje sezono pusėje, kai į klubą atėjus naujam treneriui Andrea Trinchieri, tapo kiek svarbesne figūra aikštėje, nei buvo prie K. Maksvyčio.

Praėjusį sezoną LKL krepšininkas vidutiniškai per 18 min pelnydavo po beveik 11 taškų, atlikdavo po 3,24 rezultatyvaus perdavimo bei atkovodavo po 1,21 kamuolio.

Eurolygoje per 12 min. praleistų ant parketo vidutiniškai rinko po 4,9 taško, atlikdavo po 1,6 rezultatyvaus perdavimo bei atkovodavo po 0,8 kamuolio.

Bet kokiu atveju, sezonas krepšininkui nebuvo toks kokio norėtųsi. Vien dėl tragiško sezono finišo, kuriame žalgiriečiai finalo serijoje 1:3 nusileido Vilniaus „Ryto“ ekipai.

Tomas Dimša

T. Dimša be jokios abejonės bus tas žaidėjas, kurį rinktinės sirgaliai stebės per padidinamąjį stiklą. Vien dėl kvestionuotino K. Maksvyčio sprendimo įtraukti jį į galutinį dvyliktuką už borto paliekant tokį žaidėją kaip Rokas Giedraitis.

Žinoma, treneris pats žino, kas jam geriausia, tačiau daug pasako faktas, kad po to, kai A. Trinchieri atvyko į Kauną 30-mečio gynėjo žaidimas buvo blankus. Per paskutines 9 Eurolygos sezono rungtynes jis vidutiniškai rinko vos po 3,3 taško.

Be to, Dimša neblizgėjo ir tragiškai pasibaigusioje finalo serijoje su „Rytu“, prieš kurį per keturis mačus rinko vos po 4,3 taško.

Praėjusio sezono T. Dimšos Eurolygos vidurkiai siekė 6,4 taško, 1,5 atkovoto kamuolio bei 1,7 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

LKL – po vidutiniškai 7 taškus, 1,64 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvius perdavimus per rungtynes.

Marius Grigonis

M. Grigonis į rinktinės stovyklą atvyko puikios nuotaikos ir tam buvo svari priežastis.

Galima drąsiai sakyti, kad jis tas krepšininkas, kuris turėjo bene sėkmingiausią sezoną iš visų rinktinės žaidėjų.

Kartu su „Panathinaikos“ klubu M. Grigonis tapo Eurolygos čempionu, kai finale buvo įveiktas favoritu laikytas Madrido „Real“ klubas, o sezonas su trenksmu uždarytas ir Graikijoje, kai finalo serijoje iki trijų pergalių atsiliekant 0:2, galiausiai 3:2 nukautas Pirėjo „Olympiakos“ klubas.

Nors „Panathinaikos“ ir buvo perpildyta gerų žaidėjų, M. Grigonis tarp jų nepaskendo bei demonstravo solidų žaidimą.

Eurolygoje ant parketo vidutiniškai praleisdavo po beveik 25 min per kurias pelnydavo po 9,1 taško, atkovodavo po 2,7 kamuolio bei atlikdavo po 1,3 rezultatyvaus perdavimo.

Deividas Sirvydis

D. Sirvydis yra vienas iš didžiausią jeigu ne apskritai didžiausią pažangą pastaraisiais metais padariusių Lietuvos žaidėjų.

Artimiausiems dvejiems sezonams sutartį su galimybe pratęsti dar vienam su „Žalgiriu“ sutartį pasirašęs žaidėjas jau ateinantį sezoną galės save išbandyti Eurolygoje ir to jis tikrai yra vertas.

Praėjusį sezoną atstovaudamas Panevėžio „Lietkabeliui“, jis tapo rezultatyviausiu Europos taurės žaidėju, kai per vidutiniškai 31 minutę fiksavo 18,9 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 2,6 rezultatyvaus perdavimo bei 17,8 naudingumo balo vidurkius.

Solidžiai žaidė ir LKL, kur jo vidurkiai siekė vidutiniškai 15,62 taško, 3,14 atkovoto kamuolio, 2,27 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Edgaras Ulanovas

Kauno „Žalgirio“ kapitonas sezoną, kaip ir kiekvienas kitas žalgirietis, baigė nuleista galva ir su dideliu nusivylimu, mat nepavyko apginti LKL titulo, o Eurolygoje nepavyko prasimušti į atkrintamąsias.

Šiek tiek prastesnis, lyginant su ankstesniais dviem, krepšininkui buvo ir šis Eurolygos sezonas asmeniškai, žvelgiant į statistiką.

Per 28 minutes praleidžiamas aikštėje, jis vidutiniškai įmesdavo po 7,6 taško, atkovodavo 4,1 kamuolio bei atlikdavo po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.

LKL lygoje E. Ulanovas vidutiniškai rinko po 8 taškus, atkovodavo po 3,47 kamuolio bei atlikdavo po 2,75 rezultatyvaus perdavimo.

Arnas Butkevičius

Dar vienas žalgirietis K. Maksvyčio dvyliktuke, tad tuo pačiu ir dar vienas žaidėjas, kuris į rinktinę atvyko ne pačios geriausios nuotaikos.

Esminis dalykas šiame sezone A. Butkevičiui buvo tas, kad jam atsiskleisti trukdė traumos.

Žalgirietis dar balandžio mėnesį Eurolygos rungtynėse su „Monaco“ ekipa patyrė čiurnos traumą ir ilgam iškrito iš rikiuotės. Tiesa, gynė savo komandos garbę bent jau LKL finale.

Eurolygoje krepšininko vidurkiai siekė po 5 taškus, 3,3 atkovotus kamuolius bei 0,9 rezultatyvaus perdavimo per vienerias rungtynes.

Mindaugas Kuzminskas

Rinktinės kapitono pareigas iš Jono Valančiūno perėmęs M. Kuzminskas kartais mėgsta pajuokauti, kad yra tikras rinktinės senukas, nes jam jau 34-eri ir jis yra vyriausias rinktinės žaidėjas.

Praėjusį sezoną Atėnų AEK klube žaidęs krepšininkas sezoną baigė bene anksčiausiai iš visų rinktinės krepšininkų, mat jo klubas Graikijos čempionate krito dar pirmajame atkrintamųjų etape.

Nors pačiam krepšininkui sezonas, žvelgiant į statistiką, buvo puikus – Graikijos lygoje rinko 15,3 taško (43 proc. tritaškių), 5,5 atkovoto kamuolio ir 17,7 naudingumo balo vidurkius.

Po šio sezono M. Kuzminsko sutartis su AEK pasibaigė, tad dabar jis yra laisvasis agentas. Kol kas nėra aišku, kur jo karjera pakryps, bet tarp variantų – ir Europa, ir Azija.

Tadas Sedekerskis

Tokio, vienam užsienio klubui ištikimybę turinčio lietuvio kaip T. Sedekerskis tarp mūsų šalies krepšininkų reikėtų gerokai paieškoti.

Eilę metų Vitorijoje praleidęs krepšininkas praėjusį sezoną buvo komandos kapitonu bei įsipareigojo vilkėti „Baskonia“ marškinėlius iki pat 2029-ųjų, pasilikdamas galimybę išvykti į NBA.

Nors nei Eurolygoje, nei vietinėje Ispanijos lygoje „Baskonia“ nesublizgėjo, T. Sedekerskis buvo gana svarbus ramstis siekiant pergalių.

Eurolygoje žaidėjas vidutiniškai pelnė po 8,8 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio bei atliko po 1,4 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Donatas Motiejūnas

Be Eurolygos finalo ketverto likęs, bet Prancūzijos čempionu su „Monaco“ klubu tapęs D. Motiejūnas vis dar nežino, ar liks žaisti Prancūzijoje.

Pasak krepšininko, viskas turėtų paaiškėti artimiausiu metu, tačiau jeigu ir neliktų, ko gero, tai nebūtų didelė problema, mat jam dėmesio iš kitų komandų tikrai netrūksta.

Kitaip ir būti negali, kai itin patyręs atletas praėjusį sezoną Eurolygoje buvo labai svarbi figūra „Monaco“ klube ir per rungtynes vidutiniškai rinko po 8,8 taško, atkovojo po 3,4 kamuolio bei atliko po 0,9 rezultatyvaus perdavimo.

Ąžuolas Tubelis

Ą. Tubelis yra vienas iš daugiausiai intrigos dėl ateinančio sezono keliantis žaidėjas rinktinėje.

Vilniaus „Rytui“ priklausęs, tačiau praėjusį sezoną Klaipėdos „Neptūnui“ skolintas žaidėjas tapo LKL reguliariojo sezono MVP. Per vienerias rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 17,5 taško, atkovodavo 7 kamuolius, atlikdavo 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 1,1 bloko bei rinkdavo 20,5 naudingumo balo.

Krepšininkas turi kontraktą su Vilniaus „Ryto“ komanda ir kitam sezonui, tačiau ar joje aukštaūgis žais – dar nėra aišku, mat krepšininkui netrūksta dėmesio ir iš gerokai turtingesnių klubų.

Puikų sezoną turėjęs pats krepšininkas atvirauti irgi nelinkęs, tik teigė žaisiąs ten, kur jo labiausiai norės.

Domantas Sabonis

Kuomet atkrito J. Valančiūnas, visi tikisi, jog būtent D. Sabonis turės imtis iniciatyvos bei tapti rinktinės lyderiu. To iš jo nori ir treneriai, ir visi krepšinio sirgaliai.

Ne veltui, mat praėjęs sezonas, nepaisant to, kad jo atstovaujama komanda Sakramento „Kings“ pasirodymą NBA baigė gana anksti, vidurio puolėjui buvo fantastiškas.

D. Sabonis aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 35 minutes per kurias pelnydavo po 19,4 taško, atkovodavo po 13,7 kamuolio ir atlikdavo po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.

Tai pastebimai viršija bendrus jo visos karjeros vidurkius skaičiuojant nuo 2016 m. – 30 min. aikštėje, 15,7 taško, 10,3 atkovoto kamuolio, 4,8 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Su vidutiniškai po 13,7 atkovoto kamuolio, jis buvo pirmas visoje lygoje bei už nugaros paliko tokias žvaigždes kaip Rudy Gobertas, Anthony Davisas ar Nikola Jokičius.

Lyg to būtų negana, kovo mėnesį, rungtynėse su „Philadelphia 76ers“ aukštaūgis fiksavo 54-ą dvigubą dviženklį iš eilės ir taip pagerino anksčiau kitam krepšininkui, Kevinui Love'ui priklausiusį rekordą, skaičiuojamą nuo 1976 metų, kai susijungė ABA ir NBA lygos.

Žinoma, rinktinių krepšinyje žaidimas visai kitoks, tačiau toks D. Sabonio sezonas pagrįstai leidžia dėti dideles viltis, kad būtent jis bus tas žaidėjas ant kurio pečių į priekį žengs visas rinktinės žaidimas.