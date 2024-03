Istorinę seriją pratęsęs Domantas Sabonis pagerino NBA visų laikų rekordą

D. Sabonis šiose rungtynėse surinko 11 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir padavė 10 rezultatyvių perdavimų. Istorinę seriją pratęsęs ir trigubą dublį surinkęs lietuvis pagerino NBA rekordą, kadangi jau 54 rungtynes paeiliui užfiksuoja dvigubą dublį.

Ankščiau šis rekordas priklausė Kevinui Love'ui, kuris 2010-2011 m. užfiksavo 53 dvigubus dublius paeiliui.

a new double-double KING 👑



Domantas Sabonis has now recorded 54 consecutive double-doubles surpassing Kevin Love for the longest double-double streak since the ABA-NBA merger.



He has 67 double-doubles this season. https://t.co/q3NNbvRzDf pic.twitter.com/UwM9Z26xLa