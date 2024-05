„Real“ finale nukarūnavusi „Panathinaikos“ su Mariumi Grigoniu iškovojo Eurolygos titulą

Madrido krepšininkai šį sezoną gynė praeitais metais iškovotą Eurolygos titulą, tuo tarpu Atėnų ekipa paskutinį kartą titulą iškovojo 2010-2011 m. sezone.

Į pergalę Atėnų klubą vedė Kostas Sloukas, kuris pelnė 24 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir padavė 3 rezultatyvius perdavimus, o vėliu buvo pripažintas finalinio ketverto MVP.

Tuo tarpu Ispanijos klubo gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Džananas Musa, kurio sąskaitoje – 15 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 4 rezultatyvūs perdavimai.

M.Grigoniui finalas nesusiklostė – lietuvis per 7 minutes taškų nepelnė (0/1 dvit.), atkovojo ir prarado po kamuolį, 2 kartus prasižengė ir surinko -3 naudingumo balus.

Eli Ndiaye atidaro finalo rungtynes taškais. Gerą ritmą pagavęs krepšininkas pelno 8 taškus paeiliui, tačiau gana rimtą atsaką pateikia ir Graikijos krepšininkai (8:6). Dar net neįpusėjus pirmajam kėliniui Walteris Tavaresas buvo nubaustas antrąja asmenine pražanga, o emocijų nesuvaldęs Madrido ekipos treneris Chusas Mateo gavo techninę nuobaudą (10:9).

Netrukus keturis taškus komandai pridėjo Džananas Musa, vėliau abi komandos apsikeitė taikliais tritaškiais, bet Madrido krepšininkai po truputį veržiasi į priekį (24:17). Madrido krepšininkai puikiai dalijosi kamuoliu ir demonstravo labai gerą taiklumą, o tai leido jiems pirmauti 8 taškais (30:22). Pirmajame kėlinyje tris pražangas susirinko itin svarbus graikų žaidėjas Kendrickas Nunnas.

„Panathinaikos“ krepšininkams niekaip nepavyko atsikratyti kvailų klaidų, o Madrido krepšininkai tai išnaudoja ir tolsta (41:29). Visgi aukštesnę pavarą įjungę Graikijos krepšininkai surengė spurtą 8:0 ir pastebimai sumažino savo atsilikimą (41:35).

Nors Ispanijos komanda neleido varžovams priartėti labiau, tačiau D. Musa užsidirbo nesportinę pražangą, po kurios graikų atsilikimas sumažėjo iki (43:39). Netrukus visą sunkų darbą nubraukę Madrido komandos tritaškis (46:39), bet rankų nenuleidę graikai atsilikimą tuoj pat nutirpdė iki minimalaus (46:45).

Prasidėjus paskutinei minutei D. Musa ir Facundo Campazzo smeigė taiklius tolimus metimus ir vėl padidino Ispanijos klubo persvarą (54:47). Galiausiai prieš pat ilgąją pertrauką komandas skyrė 5 taškai (54:49).

Po ilgosios pertraukos tritaškiu trečiąjį kėlinį pradėjo Kostas Sloukas (54:52). Netrukus Walteris Tavaresas užsidirbo trečiąją pražangą, o komandas jau skyrė vos vienas taškas (56:55). 24-ąją rungtynių minute rungtynes perlaužė ir į priekį išsiveržė Graikijos krepšininkai, o Madrido komandos treneris buvo priverstas naudotis minutės pertraukėle (58:56).

Nors vėliau vyko kova taškas į tašką, bet pačioje kėlinio pabaigoje Atėnų krepšininkai susikūrė 3 taškų pranašumą (64:61).

.@kos_slou dribbles, stops and hits that BUZZER BEATER 🚨



Perfect way to end the first half for the #F4GLORY veteran! #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/MzcuagK1Lm