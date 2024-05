Nė karto nepirmavusi Šaro kariauna į Eurolygos finalą praleido Marių Grigonį ir „Panathinaikos“

Dvikova Berlyno „Uber“ arenoje turėjo prasidėti 19 val., tačiau dėl sirgalių susirėmimų ir saugumo užtikrinimo jis buvo nukeltas.

Finale Graikijos klubas susitiks su Pirėjo „Olympiakos“ ir Madrido „Real“ poros nugalėtoju.

M. Grigonis per 18 minučių pelnė 6 taškus (3/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo pražangą, sykį prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.

Komandos 1,5 min. nepelnė taškų, o ledus galiausiai pralaužė Kendrickas Nunnas tolimu taikliu metimu (3:0).

Vėliau Šaro auklėtiniams nesisekė rinkti taškų, o prabėgus trims su puse minutės „Panathinaikos“ buvo priekyje 12:0.

Pirmuosius taškus „Fenerbahče“ pelnė tik įpusėjus kėliniui po Nigelio Hayeso-Daviso dvitaškio (12:2).

Įsibėgėjus ketvirčiui pirmuosius savo taškus finalo ketverte pelnė ir Marius Grigonis (14:4). Vėliau savo dėjimų kolekciją papildė ir Matthiasas Lessortas (18:8), tačiau Sertačas Šanli į tai atsakė tritaškiu (18:11).

Kontrolę savo rankose Atėnų komanda išlaikė iki pat pirmojo kėlinio pabaigos - 22:13.

Antro kėlinio pabaigoje „Fenerbahče“ per kiek daugiau nei dvi minutes sumetė 7 taškus ir priartėjo 24:20.

Ergino Atamano auklėtiniai taip lengvai atsitraukti neketino ir vėl veržėsi į priekį, o dviženklę persvarą susikurti sutrukdė tik Kosto Antetokounmpo pražanga puolime (32:23).

Įsibėgėjus kėliniui Šaro auklėtinius timptelėjo N. Hayeso-Daviso tolimas metimas, o iškart po to E. Atamanas sušaukė minutės pertraukėlę (34:29).

Kėlinio pabaigoje sunkiai kamuolį atkovojęs taškus pelnė M. Grigonis, tačiau tritaškiu vėl atsakė N. Hayesas-Davisas (38:36). Minimali persvara išliko komandoms einant į ilgąją pertrauką.

Antrąją rungtynių pusę atidarė Jerianas Grantas, o po M. Lessorto taškų „Panathinaikos“ vėl žengė į priekį (45:38).

Įpusėjus kėliniui aikštelėje užvirė šioks toks chaosas, kai komandos pradėjo klysti keletoje atakų iš eilės, o Tarikas Biberovičius užsidirbo ir nesportinę pražangą. Po jos J. Grantas sumetė du baudų metimus (50:45).

Tyleris Dorsey savo dvitaškiu „Fenerbahče“ priartino jau per vieną taškelį (51:50). Visgi vėliau PAO sugebėjo sulaikyti varžovus ir neleido jiems išsiveržti į priekį (56:50).

