Kasparas Jakučionis įspūdingos pergalės fone užfiksavo jaunimo turnyro rekordą

„Barcelona“ komandoje rungtyniaujantis Kasparas Jakučionis suspindėjo rezultatyviais perdavimais – jis per 21 minutę pelnė 7 taškus (1/2 dvit., 5/5 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 5 kamuolius, suklydo 4 kartus, atliko 17 perdavimų, išprovokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir surinko 28 naudingumo balus.

Toks perdavimų skaičius yra naujas šio turnyro rekordas.

Prieš tai šis rekordas taip pat priklausė lietuviams. Po 16 rezultatyvių perdavimų turnyre yra atilkę Marius Grigonis ir Arnas Velička.

Kasparas Jakucionis from @FCBbasket U18s set a new ANGT all-time record with 17 assists in today's Round 1 game of the Berlin #AdidasNGT Finals👏 pic.twitter.com/UJiJaMhatx