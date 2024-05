Prieš Eurolygos pusfinalį pokštavęs Šaras kreipėsi į varžovų trenerį: „Erginai, rytoj irgi galėtum taikyti tokią strategiją“

Tai jau trečiasis klubas, su kuriuo Šaras žais finaliniame ketverte būdamas treneriu. Kartu jam tai penktasis finalo ketvertas. Galbūt šis kartas pagaliau bus pergalingas?

Šaras Stambulo ekipos vairą perėmė tik praėjusių metų gruodžio viduryje.

„(...) Tikrai nesitikėjau važiuoti į Berlyną. Šiemet apskritai galvojau pakeliauti su šeima, pamatyti dar daugiau pasaulio, padėti žmonai šunį vedžioti. Keistai skamba, bet man tai patiko. Bet tada gavau skambutį iš klubo ir viskas pasikeitė. Planai keliauti po pasaulį pasikeitė, nors jau buvo nusipirkęs bilietus. Turbūt reikėtų paprašyti „Fenerbahče“, jog šie man tai kompensuotų. Bet, kaip sakoma, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“, – dar prieš išvyką į Berlyną sakė Š. Jasikevičius.

Pirmajame pusfinalyje penktadienį 19 val. pamatysime nemažai lietuviškų akcentų, kadangi jame kausis Mariaus Grigonio atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ bei Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“.

Tuo tarpu kitame pusfinalyje, 22.00 val. Lietuvos laiku, bus praėjusių metų finalo pakartojimas. Jame žais čempiono titulą ginantis Madrido „Real“ klubas prieš Igno Brazdeikio atstovaujamą Pirėjo „Olympiakos“.

Eurolygos finalo ketvertą kviečiame stebėti per naujos kartos Go3 televiziją.

„Trenerio atsakomybė didelė. Manau, kad renerių darbas yra sunkesnis keliaujant iki finalo ketverto, daug atsakomybių ir dalykų, kuriais reikia pasirūpinti. Su visais organizaciniais dalykais, krepšinis krenta į septintąją ar aštuntąją vietą. Žaidėjai tiesiog turi ateiti ir žaisti gerai. Tikimės, kad taip ir nutiks bei galėsime gerbėjams visame pasaulyje sukurti gerą reginį“, – spaudos konferencijoje sakė Šaras.

