„Man City“ susigrąžino ilgametį saugą

Dokumentai ir kontraktas yra jau pasirašyti, o apie tai bus paskelbta artimiausiu metu.

Žurnalistas Fabrizio Romano skelbia, kad kontraktas pasirašytas iki 2026 m. birželio.

Primename, jog „Man City“ gretose I.Gundoganas žaidė 2016-2023 metų sezone. Visgi, praėjusią vasarą jis nusprendė palikti šios ekipos gretas ir persikelti į „Barcelona“.

