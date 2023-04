Maksvytis po dramatiškos pergalės: „Trenerio toks darbas – mazochistinis“

Per laimėto mačo „Žalgirio“ strategas Kazys Maksvytis džiaugėsi dėl rezultato, bet pripažino, kad pergalės norėjo didesniu skirtumu.

„Gera pergalė. Sveikinimai mūsų sirgaliams, kurie buvo puikūs. Šias rungtynes, manau, laimėjome savo gynyba. Pradėjome keisti gynybos schemas antroje mačo dalyje ir kiek sustojome puolime po didžiosios pertraukos. Visiškai buvome verti šios pergalės“, – kalbėjo treneris.

– Koks buvo jausmas nuaidėjus finalinei sirenai?

– Gaila, kad ne 2 taškai skirtumas buvo. Tas trenerio darbas toks mazochistinis. Buvo gerai, bet norėjosi dar geriau. Viską lėmė paskutinė ataka ir varžovai, kaip matėsi, laikė kamuolį iki pat pabaigos. Vieno taško skirtumas jiems buvo gerai. Mes pasiimame šią pergalę, esame lenktynėse dėl atkrintamųjų ir jausmas tikrai yra geras.

– Ar jautėsi, kad žaidėjai yra paveikti tos įtampos antroje rungtynių dalyje?

– Žaidėme gana statiškai. Perlaikydavome kamuolį ir likus 3-4 sekundėms jį atiduodavome Arnui Butkevičiui. Kažkiek tas gavosi dėl to, kad aikštėje laikėme daugiau gynybinio plano žaidėjus. Dėl to nukentėjo mūsų puolimas. Varžovai keitėsi ir reikia pripažinti, kad jie pagerinę šį aspektą. Vienu metu buvo tarp prasčiausių gynyboje, bet dabar puikiai tvarkėsi ir darė mažai klaidų, buvo sunku surasti kelių į jų krepšį.

– Kaip reagavote į W.Baldwino metimą per beveik visą aikštę baigiantis atakos laikui?

– Buvo porą nesėkmingų situaciją. Tai – ir Baldwino metimas, ir Polonaros klaida jau sugavus kamuolį, kai praleidome dvitaškį su pražanga. Buvo nesėkmingų situacijų mums, bet džiugu, kad atsilaikėme.

– Kaip galite pakomentuoti A.Butkevičiaus dėjimą per du žmones?

(50 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Maccabi“

– Mačiau tą situaciją ir link Arno bėgo Nebo, tai buvo įdomu, kaip ta situacija baigsis, bet Arnas buvo greitesnis ir Joshas nespėjo blokuoti. Tai pridavė energijos ir jam pačiam, ir visai arenai. Dirbo sunkiai visas rungtynes, bet po tokio epizodo, manau, visi įgauna papildomos energijos.

– 9 perimti kamuoliai, tie rankų kišimai siekiant atimti kamuolį iš varžovų, buvo ties tuo akcentas?

– Manau, kad pirmoje pusėje buvome gana susikaustę, turėjome planą nesikeisti ginamaisiais, stabdyti jų gynėjus, turėti aktyvias rankas, bet klydome paprastose situacijose, antroje pusėje šiek tiek pakeitėme savo gynybą, kad nebūtume tokie nuspėjami, pabandėme ir susikeitimą ginamaisiais, nors prieš rungtynes tai ir neatrodė logiška. Buvome sudarę planą, kad labiau versime juos dalintis kamuoliu, susikeitimai jiems yra gana palanku, turint tokius perimetro žaidėjus. Pakeitėme planą, kažkiek kaitaliojome gynybas ir jiems tai kažkiek nepatiko, dingo susikaustymas. Pirmoje pusėje darėme daug „mentalinių“ klaidų, buvo geras kojų darbas, bet buvo prastas susitelkimas, gal iš įtampos. Jau pastarosiose rungtynėse buvo geras rankų darbas ir esame patenkinti tuo, kaip komanda dirba pastaruoju metu.

– Namuose pasiekėte 13 pergalių per 17 mačų, ką tai pasako apie komandą?

– Mažai. Pasako, kad turime gerą areną, gerus žiūrovus, šiandien vėl buvo eilinė gera diena, komanda gerai žaidžia palaikoma savo žiūrovų, gerbėjai palaiko mus, mes suteikiame jiems energijos. Viskas yra gerai.

– A.Butkevičius sakė, kad yra ypatingai pavargęs po tokių rungtynių. Kaip jums jo gynyba?

– Žiūrint į varžovų lyderių vidurkius, 16 ar 17 taškų ir daug rezultatyvių perdavimų, manau, kad tai pavyko kiek pristabdyti. Arnas didesnę rungtynių dalį buvo su Baldwinu, paskutinėje atakoje irgi turėjome keistis ginamaisiais, bet varžovai laikė kamuolį iki galo, buvo gera komandinė gynyba, Hayesas gerai komunikavo su Šmitu, manau, kad apsigynėme ir gavosi gera komandinė gynyba. Sezono pradžioje sakiau, kad mes dažniau laimime, kai lemiamose atakose reikia apsiginti, jei pridėtume, kiek atakų neužpuolėme, kai reikėjo, tas santykis yra dar geresnis. Laimėjome „Žalgirio“ šio sezono veidu, tokia gynybinė pergalė.

– Buvo ir galingas K.Hayeso dėjimas, kaip jūs juos sureitinguotumėte?

– Vienas pirmoje, kitas antroje vietoje. Kevarriusas lėčiau įėjo į rungtynes, bet labai gerai prisidėjo prie komandos antroje pusėje. Arnas gal mažesnis, tai efektyviau per jų blokų karalių, gynybinį žaidėją. Abu geri.

– Puolime pritrūko kūrybos, iš JAV puikiai prisijungė I.Brazdeikis, gal verta užmesti tinklus ir ant M.Buzelio?

– Visada laukiame lietuvių. Esame patenkinti tuo, kaip Iggy šiemet žaidžia ir kokį impulsą duoda. Laukiame ištiestomis rankomis.

– Gintis prieš paskutinę ataką išėjote be nominalių gynėjų. Galima tai laikyti šio sezono „Žalgirio“ išskirtiniu bruožu?

– Manau, kad taip. Mes turime būti kažkiek kitokesni, jei norime žaisti su topinėmis komandomis, puolime bandome žaisti mažu penketu, kad varžovai prie mūsų taikytųsi, išnaudoti savo stiprybes, o gynyboje... Namie bet trejas rungtynes atsimenu, kai apsigynėme lemiamu metu. Manau, kad galima.

– R.Šmitas trečias rungtynes iš eilės rinko dviženklį rezultatyvumą, ką galima apie tai pasakyti?

– Visų pirma, kažkiek daugiau žaidybinio laiko gauna mūsų lyderiai, dabar jau nebežiūrime, įėjome į atkrintamųjų režimą, kai nebesistengiame išdalinti minutes, .žaidžia tie, kad geriausiai tą dieną einasi. Rolandas yra didelis kovotojas, stiprus kontakto žaidėjas, turbūt niekas nenorėtų prieš jo alkūnes stovėti tiek puolime, tiek gynyboje. Jis šiek tiek pakelia mūsų agresyvumo lygį ir nustato neblogą toną.

– Buvote tarp paskutinių pagal perimtus kamuolius, o dabar per trejas rungtynes perėmėte 29 ir būtumėte pirmi. Kas tai lėmė?

– Jei išimtume šiandien pirmus du kėlinius, kas liečia komandinę gynybą, sakyčiau, kad turėjome trejas neblogas gynybines rungtynes paeiliui. Kaip jūs pastebėjote, tų dalykų į statistiką nerašo, yra daug kamuolio lietimų, daug perimtų kamuolių, gynyba yra pagerėjusi, tai lemia ir fizinis parengtumas, agresija. Mes neturime kito kelio, kabinamės į atkrintamąsias.

– Kiek yra žvalgymosi į kitas arenas?

– Nieko naujo nepasakysiu, visų pirma turime padaryti savo darbą. Gaila, bet turėsime laukti ir kitų komandų rezultatų. Jei iškovosime pergalę, pagal tikimybių teoriją, turėtų sukristi mums palankiai. Mūsų pagrindiniai konkurentai žaidžia išvykoje ar su stipriais varžovais. Visų pirma reikia padaryti savo darbą, laimėti išvykoje ir reikia tikėtis, kad krepšinio dievai nuo mūsų nenusisuks.

– Kaip „Žalgirio“ žaidėjai grįžta į formą po tokių rungtynių?

– Dažniausiai būna arba laisva diena arba tokia atsistatymo treniruotė, ryt turime laisvą dieną. Per atsistatymo treniruotes stengiamės išprakaituoti, čia jau fizinio rengimo treneriai atlieka gerą darbą. Kažkiek mums padeda ir tai, kad galime pataupyti savo žaidėjus kai kuriose LKL rungtynėse, tad, be abejo, nauja sistema, kai kurie žaidėjai neturėjo tokių krūvių per visą savo karjerą. Manau, kad komanda neblogai prie to prisitaikė.

– Galima nepatekti į atkrintamąsias su 19 pergalių, tai sufleruoja apie įkrintamąsias Eurolygoje?

– Negalvojame, kas būtų, jei būtų. Bandysime laimėti rungtynes ir tikėsimės sau palankaus rezultato.