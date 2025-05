Majamio GP: „McLaren“ dominavimas ir Lewiso Hamiltono nusivylimas

Iš „pole“ pozicijos startavusį Maxą Verstappeną („Red Bull“) iš karto atakavo britas Lando Norrisas („McLaren“). M. Verstappenas slystelėjo ir L. Norrisas bandė tuo pasinaudoti, bet jam vietos trasoje neliko. Britas pabuvojo už trasos ribų ir prarado net keletą pozicijų, o M. Verstappenas išlaikė pirmą vietą. Į antrą vietą šoktelėjo Kimi Antonelli („Mercedes“), trečias važiavo Oscaras Piastri („McLaren“). Nors L. Norrisas buvo nepatenkintas M. Verstappeno veiksmais, teisėjai olando nebaudė.

A frenetic first few corners in Miami 😱



The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Jackas Doohanas („Alpine“) turėjo kontaktą su Liamu Lawsonu („Racing Bulls“) ir baigė lenktynes jau antrajame rate dėl pradurtos padangos. Avarijos metu trasoje prikrito nemažai nuolaužų, tad buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė. Teisėjai nenubaudė nei J. Doohano, nei L. Lawsono.

Vos pratęsus lenktynes įprastu režimu, „McLaren“ pilotai ėmė kilti aukštyn – O. Piastri susitvarkė su K. Antonelli, L. Norrisas – su Carlosu Sainzu („Williams“) ir George‘u Russellu („Mercedes“).

9-ajame rate L. Norrisas aplenkė ir K. Antonelli bei pakilo į 3-ią poziciją.

O. Piastri net kelis ratus aktyviai spaudė M. Verstappeną, kol galiausiai išprovokavo varžovo klaidą ir 14-ajame rate tapo lyderiu. Kol lyderiai pešėsi, prie jų labai priartėjo L. Norrisas. Jis netrukus ėmė atakuoti M. Verstappeną ir per kelis ratus susitvarkė su olandu.

REKLAMA

REKLAMA

Lenktynių viduryje buvo paskelbta dar viena virtualaus saugos automobilio fazė, kai sugedo O. Bearmano bolidas. „McLaren“ pilotai tuo spėjo pasinaudoti ir būtent tada atliko sustojimus boksuose. Tuo pačiu metu į boksus pasuko ir G. Russellas, o tai jam padėjo į trasą grįžti prieš M. Verstappeną.

REKLAMA

Pasibaigus saugos automobilio fazei nustebino tailandietis Alexanderis Albonas („Williams“). Jis iš karto ėmė atakuoti K. Antonelli, aplenkė jaunąjį italą ir pakilo į 5-ą vietą.

Likus 24 ratams sugedo ir Gabrielio Bortoleto („Sauber“) bolidas. Trumpam buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė.

Per likusią lenktynių dalį lyderių pozicijos nepasikeitė. Nugalėjo O. Piastri, aplenkęs L. Norrisą, G. Russellą, M. Verstappeną, A. Alboną ir K. Antonelli.

Blankiai pasirodė „Ferrari“ komanda, kurios pilotai Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas atitinkamai užėmė 7-ą bei 8-ą vietas. L. Hamiltonas lenktynėse pagerino savo poziciją, pavijo Ch. Leclercą ir radijo ryšiu aiškino komandai, kad galėtų važiuoti greičiau už monakietį. Britas ne vieną ratą piktinosi tuo, kad turi važiuoti paskui Ch. Leclercą. Galiausiai komanda liepė monakiečiui praleisti britą, kad šis pabandytų pavyti K. Antonelli.

REKLAMA

REKLAMA

L. Hamiltonas priminė komandai įvykius Kinijoje ir stebėjosi, kodėl taip ilgai delsiama jį praleisti. Kai inžinierius atsakė, kad britas bus praleistas į priekį, L. Hamiltonas pateikė sarkastišką atsakymą: „Prieš tai padarydami dar išgerkite arbatos“.

best radio message of the season so far is from sir lewis hamilton😭 #MiamiGP pic.twitter.com/vCvJbc10gR — 𝓬𝓱𝓵𝓸𝓮⁴⁴ ⸆⸉ (@xtorturedchloe) May 4, 2025

L. Hamiltonas, praleistas į priekį, tempo praktiškai nepadidino ir tada jau Ch. Leclercas važiavo prie pat komandos draugo. „Ferrari“, supratusi, kad L. Hamiltonas K. Antonelli nesugebės pavyti, liepė jam atiduoti poziciją Ch. Leclercui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po kiek laiko „Ferrari“ priminė L. Hamiltonui, kad nuo jo nedaug atsilieka Carlosas Sainzas („Williams“). Tada britas atkirto: „Norite, kad aš ir Sainzą praleisčiau?“.

“You want me to let him (Sainz) past as well?” - Lewis Hamilton#MiamiGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/jly7LPesX0 — Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) May 4, 2025

Pačioje lenktynių pabaigoje C. Sainzas desperatiškai atakavo L. Hamiltoną ir pilotai neišvengė kontakto.

E O SAINZ E O HAMILTON, AMIGO??????pic.twitter.com/BtY0XoJX3b — Massinha F1 (@MassinhaF1_) May 4, 2025

Paskutinį tašką pelnė japonas Yuki Tsunoda („Red Bull“), vos nepraradęs 10-os vietos dėl 5 sek. baudos už greičio viršijimą boksuose.

REKLAMA

Majamio GP lenktynių rezultatai:

O. Piastri (131 taškas) pilotų įskaitoje nutolo nuo L. Norriso (115) ir M. Verstappeno (99). Konstruktorių įskaitoje pirmą trejetą sudaro „McLaren“ (246), „Mercedes“ (141) ir „Red Bull“ (105).

7-osios sezono lenktynės – Emilijos-Romanijos GP – vyks gegužės 18 d. Imoloje (Italija).