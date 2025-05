Majamio chaosas: Norrisas laimi dramatiškas F1 sprinto lenktynes, Verstappeno ir Antonelli avarija, Leclercas sudaužo bolidą

Charlesas Leclercas („Ferrari“) šlapioje trasoje sudaužė bolidą dar prieš startą, tad sprinte net nestartavo. Dėl prastų oro sąlygų lenktynių startas buvo nukeltas maždaug pusvalandžiui.

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq — Formula 1 (@F1) May 3, 2025

Iš „pole“ pozicijos startavo jaunasis Kimi Antonelli („Mercedes“), bet jis iš savo vietos pajudėjo prasčiau už Oscarą Piastri („McLaren“). Australas atakavo italą, kuris išvažiavo už trasos ribų. O. Piastri tuomet tapo lyderiu, o K. Antonelli krito į 4-ą vietą, atsidurdamas ir už L. Norriso bei Maxo Verstappeno („Red Bull“). K. Antonelli skundėsi, kad O. Piastri nepaliko jam vietos trasoje, bet teisėjai tai įvertino kaip lenktyninį incidentą ir baudų nedalino.

Teisėjai netrukus pranešė, kad M. Verstappenas galimai pažeidė starto procedūrą ir netinkamai atsistojo į savo vietą. Visgi, olandas buvo nenubaustas.

Trasa džiuvo labai greitai ir lenktynėms artėjant prie pabaigos kai kurie sportininkai nusprendė, kad jau laikas sukti į boksus bei rinktis sausai trasai skirtas padangas. Greitai paaiškėjo, kad tai – teisinga strategija, o tada į boksus skubėjo ir lyderiai.

Netrukus grubią klaidą padarė „Red Bull“ komanda. Į boksus buvo pakviestas M. Verstappenas, kurį komanda nesaugiai išleido į trasą ir olandas trenkėsi į K. Antonelli bolidą. Italas dėl tos avarijos net negalėjo pasikeisti padangų ir sugaišo brangų laiką, o teisėjai M. Verstappenui skyrė 10 baudos sek.

The incident between Max Verstappen and Kimi Antonelli in the pit lane.#F1 #MiamiGP 🐬 pic.twitter.com/krj402PgI3 — Aleksandar Prodanović 🏎️💨 (@a_prodanovic99) May 3, 2025

Chaosas tęsėsi ir toliau. Ispanas Carlosas Sainzas („Williams“) patyrė avariją ir pradūrė padangą, o Liamas Lawsonas („Racing Bulls“) susidūrė su Fernando Alonso („Aston Martin“), kas iššaukė į trasą saugos automobilį.

The collision between Liam Lawson and Fernando Alonso unintentionally secured the win for Lando Norris and a McLaren 1-2.#F1 | #MiamiGP pic.twitter.com/msP0IQiqoC

O. Piastri į boksus pasuko dar prieš pasirodant saugos automobiliui, o L. Norrisas tai padarė ratu vėliau. Kadangi britas stojo esant saugos automobilio fazei, jis sugaišo mažiau laiko ir į trasą grįžo prieš O. Piastri bei tokiu būdu išplėšė neįtikėtiną pergalę.

Fantastiškai pasirodė iki 3-ios vietos pakilęs Lewisas Hamiltonas („Ferrari“). Jis anksti pasuko į boksus ir tai pasiteisino. L. Hamiltonas su sausai trasai skirtomis padangomis važiavo puikiai, nesivėlė į incidentus, aplenkė M. Verstappeną ir finišavo 4-as.

M. Verstappenas dėl 10 sek. baudos krito į paskutinę – 17-ą – vietą. Jam ši bauda tokia skausminga buvo dėl to, kad sportininkai iš esmės finišavo paskui saugos automobilį ir buvo labai arti vienas kito.

K. Antonelli po incidento su M. Verstappenu turėjo antrą kartą sukti į boksus, kad gautų naujas padangas, tad galiausiai teužėmė 10-ą vietą ir taškų negavo.

Majamio GP sprinto lenktynių rezultatai:

O. Piastri su 106 taškais tebepirmauja pilotų įskaitoje. Antras rikiuojasi L. Norrisas (97), trečias – M. Verstappenas (87). Konstruktorių įskaitos lyderių trejetą sudaro „McLaren“ (203), „Mercedes“ (115) bei „Red Bull“ (89).

Daug laiko poilsiui pilotai neturės – jau netrukus (nuo 23 val.) vyks kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms. Tiesioginę transliaciją bus galima stebėti per „Go3“ televiziją.