18-metis Kimi Antonelli laimėjo F-1 sprinto kvalifikaciją Majamyje ir tapo jauniausiu istorijoje

Sensaciją sukūrė ir pirmą kartą karjeroje kvalifikaciją laimėjo 18-metis „Mercedes“ talentas Kimi Antonelli. Italas ratą apsuko per 1 min. 26.482 sek. ir buvo pats greičiausias. Jaunasis pilotas sugebėjo aplenkti abu favoritus iš „McLaren“ komandos – Oscarą Piastri (1:26.527) bei Lando Norrisą (1:26.582).

K. Antonelli tapo jauniausiu pilotu istorijoje, laimėjusiu bet kokio formato „Formulės 1“ kvalifikaciją.

Kimi Antonelli becomes the youngest ever pole sitter of all race formats in F1 history!



