Verstappenas Majamio „Formulės 1“ kvalifikacijoje užsitikrino pirmą poziciją, po sprinto – gausybė baudų pilotams

„Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 26.204 sek. ir iškovojo „pole“ poziciją. M. Verstappenas 0.065 sek. aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) ir 0.067 sek. – italą Kimi Antonelli („Mercedes“). Penktadienį būtent K. Antonelli laimėjo sprinto lenktynių kvalifikaciją.

Oscaras Piastri („McLaren“) M. Verstappenui pralaimėjo 0.171 sek., o George‘as Russellas („Mercedes“) – 0.181 sek.

Prastą greitį kvalifikacijoje demonstravo „Ferrari“. Charlesas Leclercas buvo 8-as (1:26.754), o dar prasčiau pasirodė tik 12-ą vietą užėmęs Lewisas Hamiltonas („Ferrari“, 1:27.006), nors vos prieš keletą valandų sprinte jis demonstravo gerą tempą ir iškovojo 3-ią poziciją.

„Ferrari“ pagal greitį šeštadienį nusileido ne tik „Red Bull“, „Mercedes“ ir „McLaren“, bet ir „Williams“ ekipai.

Tuo pačiu teisėjai paskelbė išanalizavę visus šeštadienį vykusių sprinto lenktynių įvykius. Alexanderis Albonas („Williams“), buvęs 4-as, gavo 5 sek. baudą už tai, kad važiavo per greitai saugos automobilio fazės metu. Tai nubloškė tailandietį už taškų zonos. Liamas Lawsonas („Racing Bulls“) iš taškų zonos iškrito po 5 sek. baudos už sukeltą avariją su Fernando Alonso („Aston Martin“), o Oliveris Bearmanas („Haas“) be taškų liko po to, kai gavo 5 sek. baudą už nesaugų išleidimą į techninio aptarnavimo juostą.

Po visų baudų sprinte į 4-ą vietą pakilo G. Russellas, į 5-ą – L. Strollas, į 6-ą – Y. Tsunoda, į 7-ą – K. Antonelli ir į 8-ą – Pierre‘as Gasly („Alpine“).

With Albon, Bearman and Lawson all getting penalties. Tsunoda, Antonelli and Gasly all get points ! pic.twitter.com/QkwFgQkbjn

