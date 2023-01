Magico liaupsės Wembanyamai: „Tai – geriausias krepšininkas pasaulyje“

Rungtynėse apsilankė legendinis Magicas Johnsonas. Penkis kartus NBA trofėjų į viršų kėlęs ir 3 kartus naudingiausiu lygos krepšininku tapęs M. Johnsonas susitiko su amerikiečių dėmesį kaustančiu krepšinio „vienaragiu“, 219 cm ūgio Victoru Wembanyama.

„Turėjau galimybęė susitikti ir pakalbėti su geriausiu krepšininku pasaulyje ir pirmuoju šių metų NBA naujokų biržos šaukimu“, – bendra nuotrauka su V. Wembanyama džiaugėsi ilgametis Los Andželo „Lakers“ įžaidėjas.

Įdomu tai, kad 1979 m. M. Johnsonas pats buvo pašauktas pirmuoju numeriu NBA naujokų biržoje.

18-metis V. Wembanyama šiuo metu atstovauja Paryžiaus „Metropolitans‘92“ klubui ir Prancūzijos čempionate renka po 21,4 taško ir atkovoja po 9,4 kamuolio.

I had the chance to meet and talk to the best player in the world and this year's number one pick in the NBA draft Victor Wembanyama! pic.twitter.com/2KT4NCFVrE